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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11780117811178211783>
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 07:24

  UA написав:
  Бетон написав:я оптиміст. був.
але ЮА, двзінків по квартирі, яка продана нещодавно - нуль. а ви самі знаєте, що після продажу, рили дзвонять ще пів року.
можливо, це повязано з тим, що рекламний телефон розрядився місяць назад і десь валяється.
хто зна. причинно наслідкові зв'язки, пишуть, не мій коник

Пів року то до війни дзвонили. Зараз 2-3 тижні
А чого дзвонити?
Вибір квартир на продаж є. Досить багато пропозицій від власників.
Нормальні варіанти приблизно в рівновазі з попитом.

Далі буде ще більше пропозицій. Провінція напівобезлюдніла - на днях проїхав 600 км, подивився. Потрібно піднімати питання про прийом мігрантів - інакше скоро нікому буде землю обробляти і воювати.

Тому ціни лише вниз.
Ремонт в подарунок - стане нормою, особливо в преміальному або дорожче середнього сегментах
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:30

  Frant написав:
  UA написав:
  Бетон написав:я оптиміст. був.
але ЮА, двзінків по квартирі, яка продана нещодавно - нуль. а ви самі знаєте, що після продажу, рили дзвонять ще пів року.
можливо, це повязано з тим, що рекламний телефон розрядився місяць назад і десь валяється.
хто зна. причинно наслідкові зв'язки, пишуть, не мій коник

Пів року то до війни дзвонили. Зараз 2-3 тижні
А чого дзвонити?
Вибір квартир на продаж є. Досить багато пропозицій від власників.
Нормальні варіанти приблизно в рівновазі з попитом.

Далі буде ще більше пропозицій. Провінція напівобезлюдніла - на днях проїхав 600 км, подивився. Потрібно піднімати питання про прийом мігрантів - інакше скоро нікому буде землю обробляти і воювати.

Тому ціни лише вниз.
Ремонт в подарунок - стане нормою, особливо в преміальному або дорожче середнього сегментах

і по чім буде ламповий хрущик-гостинка на Мілютенка, 10куе, чи 12куе але з євроремонтом 00х в подарунок?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 08:45

Frant пока работает загончик с еОселей, то цены будут держаться
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 09:39

  Бетон написав:Працевлаштування - прямий шлях до зубожіння

Ну да, ну да.. Розкажіть про це суддям, прокурорам, лікарям тощо. :D

Для порівняння з Києвом: 2-кімн. хрущ у Мико продають за 18,5 тис. дол. 46 кв.м., 3й поверх 5-поверхового будинка, 10-15 хвилин від центру міста.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2024 09:49

  Frant написав:
  Бетон написав:Працевлаштування - прямий шлях до зубожіння

Краще нічого не робити, жити з вирощування картоплі, опеньок, тримання курей? :mrgreen:

Бетон, ти неправильно сформулював думку.
Питання так треба ставити: де взяти стартовий капітал, запустити процес і витрачати час в своє задоволення?

Завжди є вихід. Колись ми побудували 72 квартирний будинок з нульом коштів, із нічого. Зробили 3д, запустили рекламу, створили кооператив. Приймали в асоційовані члени. Вже 10 років живуть люди, а у нас зявився капітал.
Треба ідея
Востаннє редагувалось Бетон в Сер 01 тра, 2024 09:55, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 13:21

За 4,5 ляма долларов продают отель на Контрактовой.

На постройку «Podil Plaza» было потрачено $30 млн, это почти в 7 раз больше, чем просят за покупку сейчас.

Зображення

https://kiev.informator.ua/uk/na-kontra ... i-vartosti
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 13:24

  Xenon написав:
За 4,5 ляма долларов продают отель на Контрактовой.

На постройку «Podil Plaza» было потрачено $30 млн, это почти в 7 раз больше, чем просят за покупку сейчас.

Зображення

https://kiev.informator.ua/uk/na-kontra ... i-vartosti

Я ж недарма писав ще 2 роки назад: свіжий ремонт в подарунок!
І продавати будуть "за скільки дадуть", і без видумок.
Коли ліквідують бізнес, рештки розпродують за 20-25%.
Отакі справи, малята :mrgreen:
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 13:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Завжди є вихід. Колись ми побудували 72 квартирний будинок з нульом коштів, із нічого. Зробили 3д, запустили рекламу, створили кооператив. Приймали в асоційовані члени. Вже 10 років живуть люди, а у нас зявився капітал.
Треба ідея

так она уже есть)
"самострой в ипенях")))
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 13:56

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Завжди є вихід. Колись ми побудували 72 квартирний будинок з нульом коштів, із нічого. Зробили 3д, запустили рекламу, створили кооператив. Приймали в асоційовані члени. Вже 10 років живуть люди, а у нас зявився капітал.
Треба ідея

так она уже есть)
"самострой в ипенях")))

А что вы предложите в текущей ситуации с приличным выхлопом(не 3% в год) человеку который умеет строить в скальных грунтах туннели и мосты через Днепр? Одеть летёхе-командиру бронепоезда пиксель и попытаться своими 140кг впихнутся в окоп(ясно что после Вирастюка и Новикова, а твкже отожравшегося квартала)?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:00

  Frant написав:
  Xenon написав:
За 4,5 ляма долларов продают отель на Контрактовой.

На постройку «Podil Plaza» было потрачено $30 млн, это почти в 7 раз больше, чем просят за покупку сейчас.

Зображення

https://kiev.informator.ua/uk/na-kontra ... i-vartosti

Я ж недарма писав ще 2 роки назад: свіжий ремонт в подарунок!
І продавати будуть "за скільки дадуть", і без видумок.
Коли ліквідують бізнес, рештки розпродують за 20-25%.
Отакі справи, малята :mrgreen:

Журналиста анально изнасиловал учёный(Антон Лапенко)....
Там надо смотреть не только сколько долгов на этом ООО с 5эт.бетона на Контрактовой, а не надо ли это чудо сносить из за его шикарного состояния внутри стен. Капремонт царских прелестей часто стоит дороже постройки нового здания по самым жирным технологиям с полным закосом(финтифлюшками) под старину
барабашов
 
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