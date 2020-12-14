У мене знайомий, гуманітарій за фахом, перед війною інвештував в 2-поверховий царський будинок, з дерев,яними перекриттями. Він зробив це по будьоновскі, без консультацій з розумними людьми, з шашкою - і вперед! Ремонт йде 4-й рік, і кінця не видно.
Ціна вже 2х від початкової.
Можливо, буде 3х.
Я все життя працюю з формулами і цифрами і вельми здивований таким підходом.
очевидно, чітка ілюстрація принципу Данінга-Крюгера.
Взагалі, якщо у людини немає хисту до арифметики і бажання завести "консільйорі" і слухати його - краще їй не потикатись в якісь бізнес-справи.