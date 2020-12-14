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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11780117811178211783
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:10

  барабашов написав:Капремонт царских прелестей часто стоит дороже постройки нового здания по самым жирным технологиям с полным закосом(финтифлюшками) под старину

У мене знайомий, гуманітарій за фахом, перед війною інвештував в 2-поверховий царський будинок, з дерев,яними перекриттями. Він зробив це по будьоновскі, без консультацій з розумними людьми, з шашкою - і вперед! Ремонт йде 4-й рік, і кінця не видно.
Ціна вже 2х від початкової.
Можливо, буде 3х.
Я все життя працюю з формулами і цифрами і вельми здивований таким підходом. :cry:
очевидно, чітка ілюстрація принципу Данінга-Крюгера.

Взагалі, якщо у людини немає хисту до арифметики і бажання завести "консільйорі" і слухати його - краще їй не потикатись в якісь бізнес-справи. :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:27

  барабашов написав:Журналиста анально изнасиловал учёный(

Я так смотрю неделя у тебя прошла нескучно..
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