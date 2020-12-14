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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 тра, 2024 14:27
барабашов написав:
Журналиста анально изнасиловал учёный(
Я так смотрю неделя у тебя прошла нескучно..Frant
перед війною інвештував в 2-поверховий царський будинок,
Ну вказаний готель у 2000-них будувався ж (згідно статті).
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Додано: Чет 02 тра, 2024 15:46
Кажуть під е-оселю будуть підпадати лише котловани в новобудовах.
Будь яку вторинку приберуть.
Можна спростити процес просто передаючи гроши з бюджету власникам будівельних компаній.
Це вбереже купу людей від потрапляння в ситуацію з недобудами.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 15:51
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Зависле готове за кеш буде дешевше, ніж котлован по є-оселі)) А якщо додати всі є-оселівські додаткові платежі…
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Додано: Чет 02 тра, 2024 16:02
Hotab написав:UA
Зависле готове за кеш буде дешевше, ніж котлован по є-оселі)) А якщо додати всі є-оселівські додаткові платежі…
Це якщо гроші на руках. Якщо грошей нема, підуть в е оселю.
ПС Тільки в Києві, з 1991 року, більше 130 000 ошуканих шахраями новобудівцями інвесторів.
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