Я так смотрю неделя у тебя прошла нескучно..
Frant
перед війною інвештував в 2-поверховий царський будинок,
Ну вказаний готель у 2000-них будувався ж (згідно статті).
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Додано: Чет 02 тра, 2024 14:27
Додано: Чет 02 тра, 2024 15:46
Новини корупції
Кажуть під е-оселю будуть підпадати лише котловани в новобудовах.
Будь яку вторинку приберуть.
Можна спростити процес просто передаючи гроши з бюджету власникам будівельних компаній.
Це вбереже купу людей від потрапляння в ситуацію з недобудами.
Додано: Чет 02 тра, 2024 15:51
UA
Зависле готове за кеш буде дешевше, ніж котлован по є-оселі)) А якщо додати всі є-оселівські додаткові платежі…
Додано: Чет 02 тра, 2024 16:02
Додано: Чет 02 тра, 2024 16:09
UA
По Києву бродю і дивуюсь: на Борщагівській напроти джинсових (спортивних) магазинів три свічки. На початку Трої кілька готових і майже готових. Це ж хтось ходить мимо і плаче «там захоронені мої гроші.. можливо назавжди».
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