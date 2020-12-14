Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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UA По Києву бродю і дивуюсь: на Борщагівській напроти джинсових (спортивних) магазинів три свічки. На початку Трої кілька готових і майже готових. Та і Генезіс поряд.. Над С. Гетьмана висить готовий будинок, і все, памʼятник.. Це ж хтось ходить мимо і плаче «там захоронені мої гроші.. можливо назавжди».
Hotab написав:UA По Києву бродю і дивуюсь: на Борщагівській напроти джинсових (спортивних) магазинів три свічки. На початку Трої кілька готових і майже готових. Та і Генезіс поряд.. Над С. Гетьмана висить готовий будинок, і все, памʼятник.. Це ж хтось ходить мимо і плаче «там захоронені мої гроші.. можливо назавжди».
Найбільший недобуд Києва, фактично пам,ятник дерибану
Hotab написав:UA Зависле готове за кеш буде дешевше, ніж котлован по є-оселі)) А якщо додати всі є-оселівські додаткові платежі…
Це якщо гроші на руках. Якщо грошей нема, підуть в е оселю. ПС Тільки в Києві, з 1991 року, більше 130 000 ошуканих шахраями новобудівцями інвесторів.
А чому ви вважаєте, що "інвестори" ошукані? Згідно підписаних ними договорів, вони добровільно сплатили кошти за те, що можливо колись їм щось побудують, і якщо буде добра воля(хороший настрій), то їм оформлять право власності. Да, і договори вони підписували не з забудовниками, а з компаніями посередниками, які взагалі не несуть ніякої відповідальності. Лохи віддали добровільно кошти ні за що, так хто їм лікар?
Востаннє редагувалось reus в Чет 02 тра, 2024 16:35, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Це ж хтось ходить мимо і плаче «там захоронені мої гроші.. можливо назавжди».
Пане Hotab! А яка доля у одного з трьох "хмарочосів" на проспекті Перемоги далі метро "Житомирська" перед "ставом №14" (по лівому боку проспекту Перемоги, якщо дивитися з центра): Десь в 2005 році я ледве не придбав там "квартиру". Саме в тому корпусі що на фото праворуч. Останній раз проїжджав повз десь в 2018 або в 2019 році - наче все стояло покинуте, навкруги бур"ян.
То в мене була ідея - здається був 2004 або 2005 рік - купити щось в Києві - здаються тоді було десь по 730 доларів кв. м. Це будівництво здавалося надійним: бо Забудовник говорив, що то будується на замовлення СБУ... Я повинен був приїхати в Київ на підписання угоди і період з 1 по 10 травня - але були такі важливі справи, що не приїхав - і - мабуть - слава Богу...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 тра, 2024 16:25, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:UA По Києву бродю і дивуюсь: на Борщагівській напроти джинсових (спортивних) магазинів три свічки. На початку Трої кілька готових і майже готових. Та і Генезіс поряд.. Над С. Гетьмана висить готовий будинок, і все, памʼятник.. Це ж хтось ходить мимо і плаче «там захоронені мої гроші.. можливо назавжди».
Це "ЖК Три Богатирі", цікава там історія вийшла...
Hotab написав:Це ж хтось ходить мимо і плаче «там захоронені мої гроші.. можливо назавжди».
Пане Hotab! А яка доля у одного з трьох "хмарочосів" на проспекті Перемоги далі метро "Житомирська" перед "ставом №14" (по лівому боку проспекту Перемоги, якщо дивитися з центра): Десь в 2005 році я ледве не придбав там "квартиру". Саме в тому корпусі що на фото праворуч. Останній раз проїжджав повз десь в 2018 або в 2019 році - наче все стояло покинуте, навкруги бур"ян.
То в мене була ідея - здається був 2004 або 2005 рік - купити щось в Києві - здаються тоді було десь по 730 доларів кв. м. Це будівництво здавалося надійним: бо Забудовник говорив, що то будується на замовлення СБУ... Я повинен був приїхати в Київ на підписання угоди і період з 1 по 10 травня - але були такі важливі справи, що не приїхав - і - мабуть - слава Богу...
Мабуть такаж сама як з "ЖК Чарівне місто"... Черговий пам'ятник грошам. Единий варіант дорбити за гроші буджета, але це вже відверте шахрайство зі сторони держави, наступним кроком можна вже почати повертати гроші тим хто в казіно програв.