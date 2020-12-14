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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11781117821178311784>
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 14:27

  барабашов написав:Журналиста анально изнасиловал учёный(

Я так смотрю неделя у тебя прошла нескучно..

Frant
перед війною інвештував в 2-поверховий царський будинок,


Ну вказаний готель у 2000-них будувався ж (згідно статті).
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:46

Новини корупції

Кажуть під е-оселю будуть підпадати лише котловани в новобудовах.
Будь яку вторинку приберуть.

Можна спростити процес просто передаючи гроши з бюджету власникам будівельних компаній.
Це вбереже купу людей від потрапляння в ситуацію з недобудами.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 15:51

UA
Зависле готове за кеш буде дешевше, ніж котлован по є-оселі)) А якщо додати всі є-оселівські додаткові платежі…
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:02

  Hotab написав:UA
Зависле готове за кеш буде дешевше, ніж котлован по є-оселі)) А якщо додати всі є-оселівські додаткові платежі…

Це якщо гроші на руках. Якщо грошей нема, підуть в е оселю.
ПС Тільки в Києві, з 1991 року, більше 130 000 ошуканих шахраями новобудівцями інвесторів.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:09

UA
По Києву бродю і дивуюсь: на Борщагівській напроти джинсових (спортивних) магазинів три свічки. На початку Трої кілька готових і майже готових.
Та і Генезіс поряд.. Над С. Гетьмана висить готовий будинок, і все, памʼятник..
Це ж хтось ходить мимо і плаче «там захоронені мої гроші.. можливо назавжди».
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:16

  Hotab написав:UA
По Києву бродю і дивуюсь: на Борщагівській напроти джинсових (спортивних) магазинів три свічки. На початку Трої кілька готових і майже готових.
Та і Генезіс поряд.. Над С. Гетьмана висить готовий будинок, і все, памʼятник..
Це ж хтось ходить мимо і плаче «там захоронені мої гроші.. можливо назавжди».


Найбільший недобуд Києва, фактично пам,ятник дерибану
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:21

  UA написав:
  Hotab написав:UA
Зависле готове за кеш буде дешевше, ніж котлован по є-оселі)) А якщо додати всі є-оселівські додаткові платежі…

Це якщо гроші на руках. Якщо грошей нема, підуть в е оселю.
ПС Тільки в Києві, з 1991 року, більше 130 000 ошуканих шахраями новобудівцями інвесторів.

А чому ви вважаєте, що "інвестори" ошукані? Згідно підписаних ними договорів, вони добровільно сплатили кошти за те, що можливо колись їм щось побудують, і якщо буде добра воля(хороший настрій), то їм оформлять право власності. Да, і договори вони підписували не з забудовниками, а з компаніями посередниками, які взагалі не несуть ніякої відповідальності. Лохи віддали добровільно кошти ні за що, так хто їм лікар?
Востаннє редагувалось reus в Чет 02 тра, 2024 16:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:23

  Hotab написав:Це ж хтось ходить мимо і плаче «там захоронені мої гроші.. можливо назавжди».

Пане Hotab!
А яка доля у одного з трьох "хмарочосів" на проспекті Перемоги далі метро "Житомирська" перед "ставом №14" (по лівому боку проспекту Перемоги, якщо дивитися з центра):
Зображення
Десь в 2005 році я ледве не придбав там "квартиру". Саме в тому корпусі що на фото праворуч.
Останній раз проїжджав повз десь в 2018 або в 2019 році - наче все стояло покинуте, навкруги бур"ян.

То в мене була ідея - здається був 2004 або 2005 рік - купити щось в Києві - здаються тоді було десь по 730 доларів кв. м.
Це будівництво здавалося надійним: бо Забудовник говорив, що то будується на замовлення СБУ...
Я повинен був приїхати в Київ на підписання угоди і період з 1 по 10 травня - але були такі важливі справи, що не приїхав - і - мабуть - слава Богу...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 02 тра, 2024 16:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:25

  Hotab написав:UA
По Києву бродю і дивуюсь: на Борщагівській напроти джинсових (спортивних) магазинів три свічки. На початку Трої кілька готових і майже готових.
Та і Генезіс поряд.. Над С. Гетьмана висить готовий будинок, і все, памʼятник..
Це ж хтось ходить мимо і плаче «там захоронені мої гроші.. можливо назавжди».



Це "ЖК Три Богатирі", цікава там історія вийшла...


https://mind.ua/openmind/20232713-saga- ... dobudovami
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 16:29

  akurt написав:
  Hotab написав:Це ж хтось ходить мимо і плаче «там захоронені мої гроші.. можливо назавжди».

Пане Hotab!
А яка доля у одного з трьох "хмарочосів" на проспекті Перемоги далі метро "Житомирська" перед "ставом №14" (по лівому боку проспекту Перемоги, якщо дивитися з центра):
Зображення
Десь в 2005 році я ледве не придбав там "квартиру". Саме в тому корпусі що на фото праворуч.
Останній раз проїжджав повз десь в 2018 або в 2019 році - наче все стояло покинуте, навкруги бур"ян.

То в мене була ідея - здається був 2004 або 2005 рік - купити щось в Києві - здаються тоді було десь по 730 доларів кв. м.
Це будівництво здавалося надійним: бо Забудовник говорив, що то будується на замовлення СБУ...
Я повинен був приїхати в Київ на підписання угоди і період з 1 по 10 травня - але були такі важливі справи, що не приїхав - і - мабуть - слава Богу...



Мабуть такаж сама як з "ЖК Чарівне місто"...
Черговий пам'ятник грошам. :evil:
Единий варіант дорбити за гроші буджета, але це вже відверте шахрайство зі сторони держави, наступним кроком можна вже почати повертати гроші тим хто в казіно програв.
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