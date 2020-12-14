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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 тра, 2024 16:30
Slon_Nosov написав: akurt написав: Hotab написав:
Це ж хтось ходить мимо і плаче «там захоронені мої гроші.. можливо назавжди».
Пане Hotab
!
А яка доля у одного з трьох "хмарочосів" на проспекті Перемоги далі метро "Житомирська" перед "ставом №14" (по лівому боку проспекту Перемоги, якщо дивитися з центра).
Мабуть такаж сама як з "ЖК Чарівне місто"...
Черговий пам'ятник грошам.
Единий варіант дорбити за гроші буджета, але це вже відверте шахрайство зі сторони держави, наступним кроком можна вже почати повертати гроші тим хто в казіно програв.
reus написав:
Згідно підписаних ними договорів, вони добровільно сплатили кошти за те, що можливо колись їм щось побудують, і якщо буде добра воля(хороший настрій), то їм оформлять право власності. Да, і договори вони підписували не з забудовниками, а з компаніями посередниками, які взагалі не несуть ніякою відповідальност
Реус, ви перекручуєте інформацію, неначе шуляр!
Тому що насправді:
"невідомо, коли в них заселяться мешканці. Інвестори комплексу «Три богатирі» стали жертвами нечесних дій з боку забудовника, а також – фінансової кризи 2008 року та аж ніяк не ідеального українського законодавства у сфері інвестицій у будівництво від фізичних осіб
."
Тобто укро-чиновники дозволили укро-бізнесмєнам робити "що хочу і як хочу", без жодної відповідальності. Така собі взаємна домовленість. Корупція в цій державі набагато більша, ніж дехто думає. Недарма її населення за 33 роки зменшилось вдвічі - хтось вмер, а хтось втік в Європу чи Америку, подалі від нашої коррупції
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Додано: Чет 02 тра, 2024 16:45
Frant написав:
Реус, ви перекручуєте інформацію, неначе шуляр!
Тому що насправді:
"невідомо, коли в них заселяться мешканці. Інвестори комплексу «Три богатирі» стали жертвами нечесних дій з боку забудовника, а також – фінансової кризи 2008 року та аж ніяк не ідеального українського законодавства у сфері інвестицій у будівництво від фізичних осіб."
Тобто укро-чиновники дозволили укро-бізнесмєнам робити "що хочу і як хочу", без жодної відповідальності. Така собі взаємна домовленість. Корупція в цій державі набагато більша, ніж дехто думає.
Я ніколи стверджував, що у нас ідеальне законодавство у сфері інвестицій, та немає корупції, але це інша тема. А щоб заявляти, що "інвестор" жертва нечесних дій з боку забудовника, треба просто почитати договір між сторонами. Все інше бла, бла, бла і емоції.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 16:48
reus написав: Frant написав:
Реус, ви перекручуєте інформацію, неначе шуляр!
Тому що насправді:
"невідомо, коли в них заселяться мешканці. Інвестори комплексу «Три богатирі» стали жертвами нечесних дій з боку забудовника, а також – фінансової кризи 2008 року та аж ніяк не ідеального українського законодавства у сфері інвестицій у будівництво від фізичних осіб."
Тобто укро-чиновники дозволили укро-бізнесмєнам робити "що хочу і як хочу", без жодної відповідальності. Така собі взаємна домовленість. Корупція в цій державі набагато більша, ніж дехто думає.
Я ніколи стверджував, що у нас ідеальне законодавство у сфері інвестицій, та немає корупції, але це інша тема. А щоб заявляти, що "інвестор" жертва нечесних дій з боку забудовника, треба просто почитати договір між сторонами. Все інше бла, бла, бла і емоції.
Інших договорів в цій державі - не було, не має і не буде.
Такий менталітет селянсько-комуністично-дерибанської публіки.
Чомусь в Америці в Європі - все добудовують.
Значить, там є важелі впливу на забудовника.
Дивно, правда?
І чиновників при першій же потребі садять на 10-15 років в тюрму, в незалежності від посади.
UA написав:
Тільки в Києві, з 1991 року, більше 130 000 ошуканих шахраями новобудівцями інвесторів.
В Києві, мабуть, 10% чи 15% новобудів (з 1991) - стоять недобудованими.
Можливо, й всі 20%.
Раз є 130 000 ошуканих інвесторів.
Взагалі, такий підхід характерний, мабуть, для Африки.
Вкладаєш гроші в новобуд, причому немалі гроші, можливо, останні гроші - і маєш ймовірність лише 90%, що будівництво закінчать.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:08
Frant написав:
Інших договорів в цій державі - не було, не має і не буде.
Якщо немає інших договорів, то хто заставляв "інвестора" платити згідно договору ні за що? В шахрайстві можна звинувачувати, коли покупець був ошуканий, а згідно договору, який "інвестор" підписав добровільно, ніхто нікому нічого не винен. А те що держава дозволила заробляти абсолютно законно на лохах, то це інша тема. Не треба плутати правила гри, встановлені державою з шахрайством. Є гарна українська приказка "Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте"
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:13
UA написав:
Кажуть під е-оселю будуть підпадати лише котловани в новобудовах.
Будь яку вторинку приберуть.
Ну це вже відверті маніпуляції і деза.
Держава завжди зацікавлена, щоб люди одразу мали де жити і платили за готове, за те що можна помацати і користуватись, щоб документи були не на полуфабрікат, а на власність.
У рашистів взагалі прийняли років 10 назад закон, що обов'язково квартири продаються від забудовника з базовим ремонтом.
Так що не треба про кажуть, що кур доять, не той випадок, ризиків зараз дуже багато, і ракети, і відсутність будівельників\робітників, і можливі трабли з будматеріалами, тому є оселя може бути тільки на готове, всі інші варіанти це вкиди, щоб нагнати страху по поводу і без.
Щось мені здається, що є оселя не витягує навіс, починаються з'являтися солодкі варіанти.
Але кому воно треба, війна не має перспектив завершення і явно не зрозумілий її результат, а також ціна яку треба бути заплатити.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:15
somilitark написав:
Але кому воно треба, війна не має перспектив завершення і явно не зрозумілий її результат, а також ціна яку треба бути заплатити.
Чому ж?
Перспективи абсолютно зрозумілі. Зелена влада є ідеологічною наслідницею режиму януковича. "Да какая разніца????".
На окупованих територіях, чиновники з "слуг народа" - першими побігли чистити чоботи новим хазяїнам.
Інвештувати зараз навіть невеликі гроші в нерухомість на цій території - немає жодного сенсу.
Після закінчення війни і припинення міжнародної допомоги - тоді ціни стануть "справедливими". Ширпотреб в 1,5 рази, преміальний сектор в 2-3 рази здешевшають.
Востаннє редагувалось Frant
в Чет 02 тра, 2024 17:20, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:19
Frant написав:
Інвештувати зараз навіть невеликі гроші в нерухомість на цій території - немає сенсу.
По сьогоднішнім цінам ніт, але па 300 точно будуть бажаючі, бо гроші зараз не ті, знецінились у світі і у нас, плюс є люди у яких їх дуже багато, вони можуть собі дозволити ризикнути...
п.с. і не треба сюди запрягати політику, недолюстровані однопартійці засновника партії регіонів нічим не краще ніж сьогоднішня влада...
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:21
somilitark написав:
але па 300 точно будуть бажаючі
300 - надто дешево, малоймовірно.
А по 700 дол/м2 за ширпотреб - запросто можемо побачити.
somilitark написав:
Держава завжди зацікавлена, щоб люди одразу мали де жити і платили за готове, за те що можна помацати і користуватись,
Держава - це укро-чиновники, яким абсолютно пофіг все, крім можливості щось подерибанити на свою користь.
Тому всі проекти у нас завжди містять %% дерибану - інакше їм не дадуть дозволу на реалізацію.
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