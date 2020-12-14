Додано: Чет 02 тра, 2024 17:13

UA написав: Кажуть під е-оселю будуть підпадати лише котловани в новобудовах.

Будь яку вторинку приберуть.

Кажуть під е-оселю будуть підпадати лише котловани в новобудовах.Будь яку вторинку приберуть.

Ну це вже відверті маніпуляції і деза.Держава завжди зацікавлена, щоб люди одразу мали де жити і платили за готове, за те що можна помацати і користуватись, щоб документи були не на полуфабрікат, а на власність.У рашистів взагалі прийняли років 10 назад закон, що обов'язково квартири продаються від забудовника з базовим ремонтом.Так що не треба про кажуть, що кур доять, не той випадок, ризиків зараз дуже багато, і ракети, і відсутність будівельників\робітників, і можливі трабли з будматеріалами, тому є оселя може бути тільки на готове, всі інші варіанти це вкиди, щоб нагнати страху по поводу і без.Щось мені здається, що є оселя не витягує навіс, починаються з'являтися солодкі варіанти.Але кому воно треба, війна не має перспектив завершення і явно не зрозумілий її результат, а також ціна яку треба бути заплатити.