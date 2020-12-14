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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 тра, 2024 16:45
Frant написав:
Реус, ви перекручуєте інформацію, неначе шуляр!
Тому що насправді:
"невідомо, коли в них заселяться мешканці. Інвестори комплексу «Три богатирі» стали жертвами нечесних дій з боку забудовника, а також – фінансової кризи 2008 року та аж ніяк не ідеального українського законодавства у сфері інвестицій у будівництво від фізичних осіб."
Тобто укро-чиновники дозволили укро-бізнесмєнам робити "що хочу і як хочу", без жодної відповідальності. Така собі взаємна домовленість. Корупція в цій державі набагато більша, ніж дехто думає.
Я ніколи стверджував, що у нас ідеальне законодавство у сфері інвестицій, та немає корупції, але це інша тема. А щоб заявляти, що "інвестор" жертва нечесних дій з боку забудовника, треба просто почитати договір між сторонами. Все інше бла, бла, бла і емоції.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:08
Frant написав:
Інших договорів в цій державі - не було, не має і не буде.
Якщо немає інших договорів, то хто заставляв "інвестора" платити згідно договору ні за що? В шахрайстві можна звинувачувати, коли покупець був ошуканий, а згідно договору, який "інвестор" підписав добровільно, ніхто нікому нічого не винен. А те що держава дозволила заробляти абсолютно законно на лохах, то це інша тема. Не треба плутати правила гри, встановлені державою з шахрайством. Є гарна українська приказка "Бачили очі, що купували - їжте, хоч повилазьте"
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:13
UA написав:
Кажуть під е-оселю будуть підпадати лише котловани в новобудовах.
Будь яку вторинку приберуть.
Ну це вже відверті маніпуляції і деза.
Держава завжди зацікавлена, щоб люди одразу мали де жити і платили за готове, за те що можна помацати і користуватись, щоб документи були не на полуфабрікат, а на власність.
У рашистів взагалі прийняли років 10 назад закон, що обов'язково квартири продаються від забудовника з базовим ремонтом.
Так що не треба про кажуть, що кур доять, не той випадок, ризиків зараз дуже багато, і ракети, і відсутність будівельників\робітників, і можливі трабли з будматеріалами, тому є оселя може бути тільки на готове, всі інші варіанти це вкиди, щоб нагнати страху по поводу і без.
Щось мені здається, що є оселя не витягує навіс, починаються з'являтися солодкі варіанти.
Але кому воно треба, війна не має перспектив завершення і явно не зрозумілий її результат, а також ціна яку треба бути заплатити.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 17:19
Frant написав:
Інвештувати зараз навіть невеликі гроші в нерухомість на цій території - немає сенсу.
По сьогоднішнім цінам ніт, але па 300 точно будуть бажаючі, бо гроші зараз не ті, знецінились у світі і у нас, плюс є люди у яких їх дуже багато, вони можуть собі дозволити ризикнути...
п.с. і не треба сюди запрягати політику, недолюстровані однопартійці засновника партії регіонів нічим не краще ніж сьогоднішня влада...
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Додано: Чет 02 тра, 2024 18:58
Hotab написав:UA
По Києву бродю і дивуюсь: на Борщагівській напроти джинсових (спортивних) магазинів три свічки. На початку Трої кілька готових і майже готових.
Та і Генезіс поряд.. Над С. Гетьмана висить готовий будинок, і все, памʼятник..
Це ж хтось ходить мимо і плаче «там захоронені мої гроші.. можливо назавжди».
Багато ЛОХобудів навіть котлована не мають.
Будинки Войцехоського (за сприянням прокуратури м. Києва
) нібито фізично існують, але по документах їх немає.
В Генезіс кажуть каву на шару наливали, тож там забудовник та інвестлохи в розрахунку.
Тепер будуть е-недобуди.
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