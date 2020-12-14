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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11782117831178411785>
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 17:19

  Frant написав:Інвештувати зараз навіть невеликі гроші в нерухомість на цій території - немає сенсу.

По сьогоднішнім цінам ніт, але па 300 точно будуть бажаючі, бо гроші зараз не ті, знецінились у світі і у нас, плюс є люди у яких їх дуже багато, вони можуть собі дозволити ризикнути...
п.с. і не треба сюди запрягати політику, недолюстровані однопартійці засновника партії регіонів нічим не краще ніж сьогоднішня влада...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 18:58

  Hotab написав:UA
По Києву бродю і дивуюсь: на Борщагівській напроти джинсових (спортивних) магазинів три свічки. На початку Трої кілька готових і майже готових.
Та і Генезіс поряд.. Над С. Гетьмана висить готовий будинок, і все, памʼятник..
Це ж хтось ходить мимо і плаче «там захоронені мої гроші.. можливо назавжди».

Багато ЛОХобудів навіть котлована не мають.
Будинки Войцехоського (за сприянням прокуратури м. Києва :mrgreen: ) нібито фізично існують, але по документах їх немає.
В Генезіс кажуть каву на шару наливали, тож там забудовник та інвестлохи в розрахунку.

Тепер будуть е-недобуди.
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 19:40

UA

возле генезиса еще стоит уже лет 20 котлован с остовом какой-то стройки прямо возле моста.
в 2010 кран убрали.
Киев буквально завален недостроями и всякими заброшками.
и что с этим делать — не представляю. или цены когда-то вырастут до уровня варшавы и проблемы решатся заливанием деньгами, или национализация с отправлением инвесторов в пешее путешествие, типа взыщем с мошенника по 10 грн в месяц.
бесхозяйственность поражает. прямо напротив цума 20 лет стоит сгоревшая халупа и даже конский ценник на метры не помогает ей стать каким-то полезным объектом.
smdtranz
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 19:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  somilitark написав:починаються з'являтися солодкі варіанти

не набросите парочку ссылок?)
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 19:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  smdtranz написав:или цены когда-то вырастут до уровня варшавы

токсичное утверждение)
насколько помню много лет в тренде было утверждение что "в европах дешевле")
а теперь "эксперты" столкнулись с суровой реальностью ПА5койро в дупе Кракова...
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:27

  smdtranz написав:UA

возле генезиса еще стоит уже лет 20 котлован с остовом какой-то стройки прямо возле моста.
в 2010 кран убрали.
Киев буквально завален недостроями и всякими заброшками.
и что с этим делать — не представляю. или цены когда-то вырастут до уровня варшавы и проблемы решатся заливанием деньгами, или национализация с отправлением инвесторов в пешее путешествие, типа взыщем с мошенника по 10 грн в месяц.
бесхозяйственность поражает. прямо напротив цума 20 лет стоит сгоревшая халупа и даже конский ценник на метры не помогает ей стать каким-то полезным объектом.

Свіжий приклад. Метро Мінська будують Стандарт Ван Оболонь.
По документам це реконструкція нежитлової будівлі в межах існуючих фундаментів 2 поверхової будівлі.
Але на цьому місці будують 16 поверхову будівлю
Планують за хабаря все порешать
Якщо не добудують, то як наступному забудовнику розрулювати цю аферу?

В Генезезис призначення землі - під будівництво навчально-житлового комплексу КПІ
Містобудівні умови та обмеження не надавались...

Така муть майже скрізь.
Держава пропонує брати під це все іпотеку через е оселю.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:30

UA

Держава пропонує брати під це все іпотеку через е оселю.


Мені здається ви все ж перебільшуєте. Там для забудовника потрапити в є-оселю треба трохи зусиль. А без всіх документів це неможливо.
Навіть нормальні забудовники не всі працюють (бо не змогли пройти «кастинг») з є-оселею.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:38

  Hotab написав:UA

Держава пропонує брати під це все іпотеку через е оселю.


Мені здається ви все ж перебільшуєте. Там для забудовника потрапити в є-оселю треба трохи зусиль. А без всіх документів це неможливо.
Навіть нормальні забудовники не всі працюють (бо не змогли пройти «кастинг») з є-оселею.

Яка вартість проходження кастингу?
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:51

UA
я з іншого табору))
Тре бетона питати)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 22:58

  Hotab написав:UA
я з іншого табору))
Тре бетона питати)

Бетон ще Тису не форсував?
Доречи Лібанова прогнозує після відкриття кордонів втечу з України ще 4,5 млн чоловіків.
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