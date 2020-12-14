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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 тра, 2024 23:05
UA
Ну от тоді я відшмагаю всього пачкою долярів по щокам власника будинку 100-120 метрів в адмін.кордонах міста Києва
Бетон ще Тису не форсував?
Ні, але прогноз позитивний. Мʼясо на тімячку і потилиці накачане в спортлайфі має захистити від ударів об пороги бурхливої річки.
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Hotab
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Додано: Чет 02 тра, 2024 23:11
Прохожий написав: Бетон написав:Завжди є вихід
. Колись ми побудували 72 квартирний будинок з нульом коштів, із нічого. Зробили 3д, запустили рекламу, створили кооператив. Приймали в асоційовані члени. Вже 10 років живуть люди, а у нас зявився капітал.Треба ідея
так она уже есть)
"самострой в ипенях
")))
Есть идея, аналог кондоминимумов (блд выпил банку пива пока выговорил) небольшие 12 квартирные домики с общей котельной
Но
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Бетон
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Додано: Чет 02 тра, 2024 23:14
Hotab написав:UA
Ну от тоді я відшмагаю всього пачкою долярів по щокам власника будинку 100-120 метрів в адмін.кордонах міста Києва
Бетон ще Тису не форсував?
Ні, але прогноз позитивний. Мʼясо на тімячку і потилиці накачане в спортлайфі має захистити від ударів об пороги бурхливої річки.
Да забудьте вы о тисе. Я плаваю брасом по пару км 4 раза в неделю. Тису не переплыву, потому что меня примут за 40 км до точки.
Не выдумывате, кто надумал и забудьте, выкиньте эти мысли. Там датчики, фото ловушки, дроны, вертушки, собаки, мотоциклы. Прошу не удалять, может кому-то и жизнь спасти
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Бетон
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Додано: Чет 02 тра, 2024 23:15
Бетон написав: Hotab написав:UA
Ну от тоді я відшмагаю всього пачкою долярів по щокам власника будинку 100-120 метрів в адмін.кордонах міста Києва
Бетон ще Тису не форсував?
Ні, але прогноз позитивний. Мʼясо на тімячку і потилиці накачане в спортлайфі має захистити від ударів об пороги бурхливої річки.
Да забудьте вы о тисе. Я плаваю брасом по пару км 4 раза в неделю. Тису не переплыву, потому что меня примут за 40 км до точки.
Не выдумывате, кто надумал и забудьте, выкиньте эти мысли. Там датчики, фото ловушки, дроны, вертушки, собаки, мотоциклы. Прошу не удалять, может кому-то и жизнь спасти
А как же быть с отем «наглецом» у АТБ на берегу Тисы?
Я плаваю брасом по пару км 4 раза в неделю
А мне басики спортлайфа не зашли. Был годовой с бассейном, именно в бассейне был сначала раза 3-5.. потом лишь зал. Бегать на дорожке мне больше нравится, чем в сомнительной воде с непонятной публикой с липовыми медсправками за 100 грн .
Да еще и прочитал, что плаванье не является в топ 5 (даже) для потери калорий.
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Hotab
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Додано: Чет 02 тра, 2024 23:26
Плавание ваще ничего не даёт. Святая правда)) как оказалось.
Использую его чисто для релакса после силовых. Типа декомпрессия в невесомости. Ну и дыхание. Всё.
После него или грибок или вирусняк.
Бег в сто раз эффективнее
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Бетон
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Додано: Чет 02 тра, 2024 23:31
Щось подібне приносять на угоди з купівлі квартир
Востаннє редагувалось UA
в Чет 02 тра, 2024 23:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 02 тра, 2024 23:31
Бетон
Теперь я буду из беговой дорожки смотреть через стекло вниз на бассейн с еще более пьянящим чувством превосходства
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Hotab
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Додано: Чет 02 тра, 2024 23:39
UA написав:
Щось подібне приносять на угоди з купівлі квартир
Терминал -> касса
тяжка доля спекулянтів. Частина роботи.
Брать з арабськими печатками і сувать в жерло приват терміналу
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Бетон
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Додано: Чет 02 тра, 2024 23:39
Бетон написав:
Да забудьте вы о тисе. Я плаваю брасом по пару км 4 раза в неделю. Тису не переплыву, потому что меня примут за 40 км до точки.
Не выдумывате, кто надумал и забудьте, выкиньте эти мысли. Там датчики, фото ловушки, дроны, вертушки, собаки, мотоциклы. Прошу не удалять, может кому-то и жизнь спасти
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Додано: Чет 02 тра, 2024 23:43
Ото правильно Хотаб пише. Бігайте. Або плавайте, якщо подобається вид задньої частини жирних тьоток, які вперто не приймають душ перед тим як залізти в воду, а ти потім весь цей потік, як сифон пропускаєш ротом
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