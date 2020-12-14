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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11783117841178511786>
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:05

UA
Ну от тоді я відшмагаю всього пачкою долярів по щокам власника будинку 100-120 метрів в адмін.кордонах міста Києва :D


Бетон ще Тису не форсував?


Ні, але прогноз позитивний. Мʼясо на тімячку і потилиці накачане в спортлайфі має захистити від ударів об пороги бурхливої річки.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:11

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Завжди є вихід. Колись ми побудували 72 квартирний будинок з нульом коштів, із нічого. Зробили 3д, запустили рекламу, створили кооператив. Приймали в асоційовані члени. Вже 10 років живуть люди, а у нас зявився капітал.
Треба ідея

так она уже есть)
"самострой в ипенях")))

Есть идея, аналог кондоминимумов (блд выпил банку пива пока выговорил) небольшие 12 квартирные домики с общей котельной
Но
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:14

  Hotab написав:UA
Ну от тоді я відшмагаю всього пачкою долярів по щокам власника будинку 100-120 метрів в адмін.кордонах міста Києва :D


Бетон ще Тису не форсував?


Ні, але прогноз позитивний. Мʼясо на тімячку і потилиці накачане в спортлайфі має захистити від ударів об пороги бурхливої річки.

Да забудьте вы о тисе. Я плаваю брасом по пару км 4 раза в неделю. Тису не переплыву, потому что меня примут за 40 км до точки.
Не выдумывате, кто надумал и забудьте, выкиньте эти мысли. Там датчики, фото ловушки, дроны, вертушки, собаки, мотоциклы. Прошу не удалять, может кому-то и жизнь спасти
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:15

  Бетон написав:
  Hotab написав:UA
Ну от тоді я відшмагаю всього пачкою долярів по щокам власника будинку 100-120 метрів в адмін.кордонах міста Києва :D


Бетон ще Тису не форсував?


Ні, але прогноз позитивний. Мʼясо на тімячку і потилиці накачане в спортлайфі має захистити від ударів об пороги бурхливої річки.

Да забудьте вы о тисе. Я плаваю брасом по пару км 4 раза в неделю. Тису не переплыву, потому что меня примут за 40 км до точки.
Не выдумывате, кто надумал и забудьте, выкиньте эти мысли. Там датчики, фото ловушки, дроны, вертушки, собаки, мотоциклы. Прошу не удалять, может кому-то и жизнь спасти

А как же быть с отем «наглецом» у АТБ на берегу Тисы?


Я плаваю брасом по пару км 4 раза в неделю


А мне басики спортлайфа не зашли. Был годовой с бассейном, именно в бассейне был сначала раза 3-5.. потом лишь зал. Бегать на дорожке мне больше нравится, чем в сомнительной воде с непонятной публикой с липовыми медсправками за 100 грн .
Да еще и прочитал, что плаванье не является в топ 5 (даже) для потери калорий.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Плавание ваще ничего не даёт. Святая правда)) как оказалось.
Использую его чисто для релакса после силовых. Типа декомпрессия в невесомости. Ну и дыхание. Всё.
После него или грибок или вирусняк.
Бег в сто раз эффективнее
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:31

Щось подібне приносять на угоди з купівлі квартир :mrgreen:
Востаннє редагувалось UA в Чет 02 тра, 2024 23:31, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:31

Бетон
Теперь я буду из беговой дорожки смотреть через стекло вниз на бассейн с еще более пьянящим чувством превосходства :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:39

  UA написав:Щось подібне приносять на угоди з купівлі квартир :mrgreen:

Терминал -> касса
тяжка доля спекулянтів. Частина роботи.
Брать з арабськими печатками і сувать в жерло приват терміналу
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:39

  Бетон написав:Да забудьте вы о тисе. Я плаваю брасом по пару км 4 раза в неделю. Тису не переплыву, потому что меня примут за 40 км до точки.
Не выдумывате, кто надумал и забудьте, выкиньте эти мысли. Там датчики, фото ловушки, дроны, вертушки, собаки, мотоциклы. Прошу не удалять, может кому-то и жизнь спасти

UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ото правильно Хотаб пише. Бігайте. Або плавайте, якщо подобається вид задньої частини жирних тьоток, які вперто не приймають душ перед тим як залізти в воду, а ти потім весь цей потік, як сифон пропускаєш ротом
Бетон
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