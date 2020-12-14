Додано: П'ят 03 тра, 2024 02:43

Прохожий написав: smdtranz написав: или цены когда-то вырастут до уровня варшавы или цены когда-то вырастут до уровня варшавы

токсичное утверждение)

насколько помню много лет в тренде было утверждение что "в европах дешевле")

а теперь "эксперты" столкнулись с суровой реальностью ПА5койро в дупе Кракова... токсичное утверждение)насколько помню много лет в тренде было утверждение что "в европах дешевле")а теперь "эксперты" столкнулись с суровой реальностью ПА5койро в дупе Кракова...

Э-э-э...позвольте спросить....вот есть утверждение, что в недвиге золотое правило ЛЛЛ.Давайте посмотрим глобально, расширим, так сказать, масщтаб этих ЛЛЛ.Есть условная захаровская Милославская, 2 и какая-то пуповая локация, скажем, в районе Львовской площади или Бессарабки.Казалось-бы, однозначно, Милославская - это "ж0па мира".Минусы - добираться до центра Киева очень долго и мучительно, что на ОТ что на авто. Инфраструктура - возможно в центре она лучше.Что еще? Да в принципе больше ничего.Давайте сравним с Краковом или Мюнхеном или, сорян, с НЙ.Это-ж тоже ЛЛЛ, правда?В сегодняшних условиях, пардон, что наступаю на больной для всех и для меня тоже (в противном случае я не сидел-бы на украинском форуме уже столько лет и , признаюсь, на нервной почве после начала большой войны заимел осложнения со здоровьем. Ну не пофиг мне что творится в Украине) мозоль - страны под "защитой" НАТО (не знаю или договора НАТО написаны на такой-же "бумажке" как Будапештский меморандум, но есть только один способ это проверить и пуйло пока не решился на это). Кроме того, и Краков и Мюнхен и НЙ - это соверешенно другие рынки труда. "А это очень и очень" (с) влияет на цену М2. Это и другая инфраструктура. Это и другие доступные ТАМ и недоступные, к сожалению и надеюсь только пока, блага в виде медицины более высокого уровня, более эффективных государственных институций (в том числе обеспечивающих правопорядок (тут США немного краснеет от стыда, но Мюнхен и Краков, думаю, вполне)), это еще и финансовые рынки и стабильная банковская система (с возможностью в долларах держать депозиты под 5+% годовых под местный ФГВФЛ) и система образования, открывающая двери на эти самые высокооплачиваемые рынки труда.Так что, когда Вы упоминаете о цене М2 в условном Кракове, то как опытный в недвижимости человек, наверняка помните про правило ЛЛЛ, но почему-то не упоминаете о нем.Ну и, пардон, не знаю сколько в Кракове и слежу за ценами в Киеве, но могу напомнить ковидные времена, когда по выложенным тут ценам М2 в Линдене стоил около 8 куе и я тогда выкладывал типа "лакшери", это они сами так себя позиционируют, но честный бизнес класс там есть - новострой 2018 года в южном Бруклине с видом на Атлантический океан с 23 этажа и ценой около 7,5 куе (чуть больше, 96 м2 за 750 куе) сейчас такая квартира там от 1,3 млн. В комплексе открытый бассейн, двухуровневый паркинг, спортзал, "модные мопы", закрытая территория и тд.Исходя из вышенаписанного, не думаю, хотя и возможно, в Кракове М2 в 5 куе да еще и в зажопье. Скорей меньше. Но тут надо сравнивать сравнимое.