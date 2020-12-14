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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11783117841178511786
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2024 23:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://www.olx.ua/d/obyavlenie/okrema- ... WbTtR.html

Шара, всього лям і воно ваше. Ходжу кожен день мимо, але не знаю що воно. Роблять ремонт в ньому
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 02:10

  reus написав:
  Frant написав:Реус, ви перекручуєте інформацію, неначе шуляр!
Тому що насправді:
"невідомо, коли в них заселяться мешканці. Інвестори комплексу «Три богатирі» стали жертвами нечесних дій з боку забудовника, а також – фінансової кризи 2008 року та аж ніяк не ідеального українського законодавства у сфері інвестицій у будівництво від фізичних осіб."
Тобто укро-чиновники дозволили укро-бізнесмєнам робити "що хочу і як хочу", без жодної відповідальності. Така собі взаємна домовленість. Корупція в цій державі набагато більша, ніж дехто думає.

Я ніколи стверджував, що у нас ідеальне законодавство у сфері інвестицій, та немає корупції, але це інша тема. А щоб заявляти, що "інвестор" жертва нечесних дій з боку забудовника, треба просто почитати договір між сторонами. Все інше бла, бла, бла і емоції.


Никакой договор в Украине не спасет "инвестора", от того что застройщик его может кинуть.
Благоприятный исход для инвестора - это когда у застройщика нет форс-мажора и его желание достроить и сдать совпадает с его возможностями.
От инвестора зависит только вкладывать деньги в котлован/недострой или нет.
Можно не говорить о объектах войцеховского как о штампе, но пример некогда надежных Аркады и Киевгорстроя должны уже привести в чувство тех кто все еще в танке.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 02:43

  Прохожий написав:
  smdtranz написав:или цены когда-то вырастут до уровня варшавы

токсичное утверждение)
насколько помню много лет в тренде было утверждение что "в европах дешевле")
а теперь "эксперты" столкнулись с суровой реальностью ПА5койро в дупе Кракова...


Э-э-э...позвольте спросить....вот есть утверждение, что в недвиге золотое правило ЛЛЛ.
Давайте посмотрим глобально, расширим, так сказать, масщтаб этих ЛЛЛ.
Есть условная захаровская Милославская, 2 и какая-то пуповая локация, скажем, в районе Львовской площади или Бессарабки.
Казалось-бы, однозначно, Милославская - это "ж0па мира".
Минусы - добираться до центра Киева очень долго и мучительно, что на ОТ что на авто. Инфраструктура - возможно в центре она лучше.
Что еще? Да в принципе больше ничего.
Давайте сравним с Краковом или Мюнхеном или, сорян, с НЙ.
Это-ж тоже ЛЛЛ, правда?
В сегодняшних условиях, пардон, что наступаю на больной для всех и для меня тоже (в противном случае я не сидел-бы на украинском форуме уже столько лет и , признаюсь, на нервной почве после начала большой войны заимел осложнения со здоровьем. Ну не пофиг мне что творится в Украине) мозоль - страны под "защитой" НАТО (не знаю или договора НАТО написаны на такой-же "бумажке" как Будапештский меморандум, но есть только один способ это проверить и пуйло пока не решился на это). Кроме того, и Краков и Мюнхен и НЙ - это соверешенно другие рынки труда. "А это очень и очень" (с) влияет на цену М2. Это и другая инфраструктура. Это и другие доступные ТАМ и недоступные, к сожалению и надеюсь только пока, блага в виде медицины более высокого уровня, более эффективных государственных институций (в том числе обеспечивающих правопорядок (тут США немного краснеет от стыда, но Мюнхен и Краков, думаю, вполне)), это еще и финансовые рынки и стабильная банковская система (с возможностью в долларах держать депозиты под 5+% годовых под местный ФГВФЛ) и система образования, открывающая двери на эти самые высокооплачиваемые рынки труда.
Так что, когда Вы упоминаете о цене М2 в условном Кракове, то как опытный в недвижимости человек, наверняка помните про правило ЛЛЛ, но почему-то не упоминаете о нем.
Ну и, пардон, не знаю сколько в Кракове и не слежу за ценами в Киеве, но могу напомнить ковидные времена, когда по выложенным тут ценам М2 в Линдене стоил около 8 куе и я тогда выкладывал типа "лакшери", это они сами так себя позиционируют, но честный бизнес класс там есть - новострой 2018 года в южном Бруклине с видом на Атлантический океан с 23 этажа и ценой около 7,5 куе (чуть больше, 96 м2 за 750 куе) сейчас такая квартира там от 1,3 млн. В комплексе открытый бассейн, двухуровневый паркинг, спортзал, "модные мопы", закрытая территория и тд.
Исходя из вышенаписанного, не думаю, хотя и возможно, в Кракове М2 в 5 куе да еще и в зажопье. Скорей меньше. Но тут надо сравнивать сравнимое.
Востаннє редагувалось rjkz в П'ят 03 тра, 2024 02:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 02:49

  UA написав:
  Hotab написав:UA
я з іншого табору))
Тре бетона питати)

Бетон ще Тису не форсував?
Доречи Лібанова прогнозує після відкриття кордонів втечу з України ще 4,5 млн чоловіків.


А еще столько осталось?
Если прикинуть сколько было населения всего на начало большой войны, сколько уже выехало и сколько из оставшихся женщины, дети и пенсы, то 4,5 - это смело, но сомнительно. И из них часть или в ЗСУ или под оккупацией.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 02:52

  Бетон написав:
  Hotab написав:UA
Ну от тоді я відшмагаю всього пачкою долярів по щокам власника будинку 100-120 метрів в адмін.кордонах міста Києва :D


Бетон ще Тису не форсував?


Ні, але прогноз позитивний. Мʼясо на тімячку і потилиці накачане в спортлайфі має захистити від ударів об пороги бурхливої річки.

Да забудьте вы о тисе. Я плаваю брасом по пару км 4 раза в неделю. Тису не переплыву, потому что меня примут за 40 км до точки.
Не выдумывате, кто надумал и забудьте, выкиньте эти мысли. Там датчики, фото ловушки, дроны, вертушки, собаки, мотоциклы. Прошу не удалять, может кому-то и жизнь спасти


То есть, судя по всему, уже пробовал.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 05:58

  rjkz написав:
  Бетон написав:
Бетон ще Тису не форсував?


Ні, але прогноз позитивний. Мʼясо на тімячку і потилиці накачане в спортлайфі має захистити від ударів об пороги бурхливої річки.

Да забудьте вы о тисе. Я плаваю брасом по пару км 4 раза в неделю. Тису не переплыву, потому что меня примут за 40 км до точки.
Не выдумывате, кто надумал и забудьте, выкиньте эти мысли. Там датчики, фото ловушки, дроны, вертушки, собаки, мотоциклы. Прошу не удалять, может кому-то и жизнь спасти[/quote]

То есть, судя по всему, уже пробовал.[/quote]
Да переходить с каждым днем все сложнее, но народ валит толпами.
https://youtu.be/J7HWqUT7Vuc?si=VIuSbcNJKjIbpJME
Пы. Сы. Бетон наверное те-же каналы, что и я смотрит. 😎
Пы. Сы Взоржал. 36.00
https://youtu.be/8fkD6SKYsLs?si=jqObe-BZOilQBgDG
Bolt
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 07:17

  UA написав:
  Hotab написав:UA
я з іншого табору))
Тре бетона питати)

Бетон ще Тису не форсував?
Доречи Лібанова прогнозує після відкриття кордонів втечу з України ще 4,5 млн чоловіків.

Провінція порожня.
Придорожні кафе закриті, Медсестер катастрофічно не вистачає. Недорогі працівниці виїхали геть, подалі від української управлінської еліти.
Будівельні роботи зупинені - закінчується народ.

Найкращий портрет українського чиновника і бізнесмена - Карпенко-Карий , "Сто тисяч", Калитка. Є аудіокнижка - всім рекомендую. До речі, пьєсу написано в 19 сторіччі - укро-їліта абсолютно без змін
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 07:19

  rjkz написав:
  UA написав:
  Hotab написав:UA
я з іншого табору))
Тре бетона питати)

Бетон ще Тису не форсував?
Доречи Лібанова прогнозує після відкриття кордонів втечу з України ще 4,5 млн чоловіків.


А еще столько осталось?
Если прикинуть сколько было населения всего на начало большой войны, сколько уже выехало и сколько из оставшихся женщины, дети и пенсы, то 4,5 - это смело, но сомнительно. И из них часть или в ЗСУ или под оккупацией.

За 33 роки управління самостійниками - втрачено 50% населення, 20% території, 50% енергетики, 75% індустрії. І жодних змін, жодних реформ!
Фінал вже скоро.
Frant
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