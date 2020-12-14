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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 тра, 2024 02:43
Прохожий написав: smdtranz написав:
или цены когда-то вырастут до уровня варшавы
токсичное утверждение)
насколько помню много лет в тренде было утверждение что "в европах дешевле")
а теперь "эксперты" столкнулись с суровой реальностью ПА5койро в дупе Кракова...
Э-э-э...позвольте спросить....вот есть утверждение, что в недвиге золотое правило ЛЛЛ.
Давайте посмотрим глобально, расширим, так сказать, масщтаб этих ЛЛЛ.
Есть условная захаровская Милославская, 2 и какая-то пуповая локация, скажем, в районе Львовской площади или Бессарабки.
Казалось-бы, однозначно, Милославская - это "ж0па мира".
Минусы - добираться до центра Киева очень долго и мучительно, что на ОТ что на авто. Инфраструктура - возможно в центре она лучше.
Что еще? Да в принципе больше ничего.
Давайте сравним с Краковом или Мюнхеном или, сорян, с НЙ.
Это-ж тоже ЛЛЛ, правда?
В сегодняшних условиях, пардон, что наступаю на больной для всех и для меня тоже (в противном случае я не сидел-бы на украинском форуме уже столько лет и , признаюсь, на нервной почве после начала большой войны заимел осложнения со здоровьем. Ну не пофиг мне что творится в Украине) мозоль - страны под "защитой" НАТО (не знаю или договора НАТО написаны на такой-же "бумажке" как Будапештский меморандум, но есть только один способ это проверить и пуйло пока не решился на это). Кроме того, и Краков и Мюнхен и НЙ - это соверешенно другие рынки труда. "А это очень и очень" (с) влияет на цену М2. Это и другая инфраструктура. Это и другие доступные ТАМ и недоступные, к сожалению и надеюсь только пока, блага в виде медицины более высокого уровня, более эффективных государственных институций (в том числе обеспечивающих правопорядок (тут США немного краснеет от стыда, но Мюнхен и Краков, думаю, вполне)), это еще и финансовые рынки и стабильная банковская система (с возможностью в долларах держать депозиты под 5+% годовых под местный ФГВФЛ) и система образования, открывающая двери на эти самые высокооплачиваемые рынки труда.
Так что, когда Вы упоминаете о цене М2 в условном Кракове, то как опытный в недвижимости человек, наверняка помните про правило ЛЛЛ, но почему-то не упоминаете о нем.
Ну и, пардон, не знаю сколько в Кракове и не слежу за ценами в Киеве, но могу напомнить ковидные времена, когда по выложенным тут ценам М2 в Линдене стоил около 8 куе и я тогда выкладывал типа "лакшери", это они сами так себя позиционируют, но честный бизнес класс там есть - новострой 2018 года в южном Бруклине с видом на Атлантический океан с 23 этажа и ценой около 7,5 куе (чуть больше, 96 м2 за 750 куе) сейчас такая квартира там от 1,3 млн. В комплексе открытый бассейн, двухуровневый паркинг, спортзал, "модные мопы", закрытая территория и тд.
Исходя из вышенаписанного, не думаю, хотя и возможно, в Кракове М2 в 5 куе да еще и в зажопье. Скорей меньше. Но тут надо сравнивать сравнимое.
Востаннє редагувалось rjkz
в П'ят 03 тра, 2024 02:59, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 02:49
UA написав: Hotab написав:UA
я з іншого табору))
Тре бетона питати)
Бетон ще Тису не форсував?
Доречи Лібанова прогнозує після відкриття кордонів втечу з України ще 4,5 млн чоловіків.
А еще столько осталось?
Если прикинуть сколько было населения всего на начало большой войны, сколько уже выехало и сколько из оставшихся женщины, дети и пенсы, то 4,5 - это смело, но сомнительно. И из них часть или в ЗСУ или под оккупацией.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 02:52
Бетон написав: Hotab написав:UA
Ну от тоді я відшмагаю всього пачкою долярів по щокам власника будинку 100-120 метрів в адмін.кордонах міста Києва
Бетон ще Тису не форсував?
Ні, але прогноз позитивний. Мʼясо на тімячку і потилиці накачане в спортлайфі має захистити від ударів об пороги бурхливої річки.
Да забудьте вы о тисе. Я плаваю брасом по пару км 4 раза в неделю. Тису не переплыву, потому что меня примут за 40 км до точки.
Не выдумывате, кто надумал и забудьте, выкиньте эти мысли. Там датчики, фото ловушки, дроны, вертушки, собаки, мотоциклы.
Прошу не удалять, может кому-то и жизнь спасти
То есть, судя по всему, уже пробовал.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 07:54
rjkz написав: Бетон написав:UA
Ну от тоді я відшмагаю всього пачкою долярів по щокам власника будинку 100-120 метрів в адмін.кордонах міста Києва
Бетон ще Тису не форсував?
Ні, але прогноз позитивний. Мʼясо на тімячку і потилиці накачане в спортлайфі має захистити від ударів об пороги бурхливої річки.
Да забудьте вы о тисе. Я плаваю брасом по пару км 4 раза в неделю. Тису не переплыву, потому что меня примут за 40 км до точки.
Не выдумывате, кто надумал и забудьте, выкиньте эти мысли. Там датчики, фото ловушки, дроны, вертушки, собаки, мотоциклы. Прошу не удалять, может кому-то и жизнь спасти
То есть, судя по всему, уже пробовал.
Чтобы понимать, что наркотики страшное зло, необязательно их пробовать.
Пробуют те, кому уже терять нечего.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 08:26
Бетон написав:
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/okrema-2poverhova-budvlya-u-tsentr-m-zolot-vorota-zhk-yaroslavv-grad-IDWbTtR.html
Шара, всього лям і воно ваше. Ходжу кожен день мимо, але не знаю що воно. Роблять ремонт в ньому
Поспішай купити!
Тому що через рік буде вдвічі дешевше.
rjkz написав: UA написав: Hotab написав:UA
я з іншого табору))
Тре бетона питати)
Бетон ще Тису не форсував?
Доречи Лібанова прогнозує після відкриття кордонів втечу з України ще 4,5 млн чоловіків.
А еще столько осталось?
Если прикинуть сколько было населения всего на начало большой войны, сколько уже выехало и сколько из оставшихся женщины, дети и пенсы, то 4,5 - это смело, но сомнительно. И из них часть или в ЗСУ или под оккупацией.
Я в квітні проїхав 900 км по провінції. Радіус поїздок - до 250 км від Києва. Подивився, поспілкувався з знайомими.
Провінція напівпорожня
.
Придорожні кафе закриті - немає офіціанток. В лікарнях - медсестер катастрофічно не вистачає. Будівельні роботи в провінції повсюди зупинені - закінчується народ, будівельнику треба платити мінімум 1000 дол/міс, а наші бызнєсмєни не готові до такого
. Луги і поля заростають лісом - тому що немає корів, народ не бажає впахувати і займатись сільським господарством. Недорогі працівниці і працівники - виїхали геть, подалі від української управлінської їліти.
Тому зараз нічого не варто тут інвестувати.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 12:33
Frant написав:
Тому зараз нічого не варто тут інвестувати.
Зміниться еліта, на європейську, турецьку чи арабську і буде якесь економічне життя.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:03
Frant написав:
Я в квітні проїхав 900 км по провінції. Радіус поїздок - до 250 км від Києва. Подивився, поспілкувався з знайомими.
Провінція напівпорожня
.
Придорожні кафе закриті - немає офіціанток. В лікарнях - медсестер катастрофічно не вистачає. Будівельні роботи в провінції повсюди зупинені - закінчується народ, будівельнику треба платити мінімум 1000 дол/міс, а наші бызнєсмєни не готові до такого
. Луги і поля заростають лісом - тому що немає корів, народ не бажає впахувати і займатись сільським господарством. Недорогі працівниці і працівники - виїхали геть, подалі від української управлінської їліти.
Тому зараз нічого не варто тут інвестувати.
Воно вже роки така тенденція, але не дуже помітно було в Києві та великих містах, тому що відтік населення йде у напрямку: села - райцентри - обл. центри - великі міста (Одеса, Львів тощо) - столиця - закордон. Причому відтік з попереднього пункту йде зразу у всі наступні. Проте з сіл уже вичерпалося підживлення, з райцентрів також закінчується, тому наступні в черзі обл. центри
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The_Rebel
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:08
The_Rebel написав: Frant написав:
Я в квітні проїхав 900 км по провінції. Радіус поїздок - до 250 км від Києва. Подивився, поспілкувався з знайомими.
Провінція напівпорожня
.
Придорожні кафе закриті - немає офіціанток. В лікарнях - медсестер катастрофічно не вистачає. Будівельні роботи в провінції повсюди зупинені - закінчується народ, будівельнику треба платити мінімум 1000 дол/міс, а наші бызнєсмєни не готові до такого
. Луги і поля заростають лісом - тому що немає корів, народ не бажає впахувати і займатись сільським господарством. Недорогі працівниці і працівники - виїхали геть, подалі від української управлінської їліти.
Тому зараз нічого не варто тут інвестувати.
Воно вже роки така тенденція, але не дуже помітно було в Києві та великих містах, тому що відтік населення йде у напрямку: села - райцентри - обл. центри - великі міста (Одеса, Львів тощо) - столиця - закордон. Причому відтік з попереднього пункту йде зразу у всі наступні. Проте з сіл уже вичерпалося підживлення, з райцентрів також закінчується, тому наступні в черзі обл. центри
З 1991.
На жаль, так звана українська їліта - далі Києва, Кончі-Заспи і Бориспіля (до війни, коли працював аеропорт) - не буває. І поняття не має, що робиться в державі. Навіть на форумі це добре помітно.
В 2022 відбувся колоссальний відток населення з райцентрів і сіл - зразу за кордон. Причому - різкий, одномоментний. Народ тікав подалі від горе-управлінців.
Люди там вже 3-й рік, мову вивчили.
Назад не хочуть повертатись, на ЗП 200-300 доларів.
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 03 тра, 2024 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:11
Frant написав:
Тому зараз нічого не варто тут інвестувати.
А що робити тим, у кого є трохи грошей?
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Investor_K
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:14
Investor_K написав: Frant написав:
Тому зараз нічого не варто тут інвестувати.
А що робити тим, у кого є трохи грошей?
Трохи?
Купіть електросамокат чи електровелосипед.
Чи сонячну батарею великого розміру - зимою теелфон в пасмурну погоду зарядите і послухаєте телемарафон від зеленої команди і грьобаних слуг))))
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 03 тра, 2024 13:16, всього редагувалось 1 раз.
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