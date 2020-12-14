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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11784117851178611787
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

З іншого боку живуть же люди, наприклад, в Казахстані. Ця країна має схожі риси в історії, менталітеті, економіці, географії тощо, при чому вона майже в 5 разів більша по площі, а населення всього лише десь 20 млн. Інший приклад - Канада. Тому зменшення кількості населення це ще не катастрофа, більш важливим є якісний (освіта/навички, культура і т.п.) та віковий склад. І ось в цьому є в України проблеми
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:18

  The_Rebel написав:З іншого боку живуть же люди, наприклад, в Казахстані. Ця країна має схожі риси в історії, менталітеті, економіці, географії тощо, при чому вона майже в 5 разів більша по площі, а населення всього лише десь 20 млн. Інший приклад - Канада. Тому зменшення кількості населення це ще не катастрофа, більш важливим є якісний (освіта/навички, культура і т.п.) та віковий склад. І ось в цьому є в України проблеми

Насправді катастрофа зріла з 1991 - українці погані хазяїни і нікудишні управлінці. В світі це знають, до речі, і українців на роботу топ-менеджерами в іноземних корпораціях - не беруть.

Перший дзвінок був - прихід до влади януковича в 2009.
Другий і потужний дзвінок - в травні 2019, коли 75% виборців дружненько проголосували за ідеологічного наслідника януковича, тобто за війну - причому в абсолютно невдалій конфігурації :mrgreen:
  The_Rebel написав:Тому зменшення кількості населення це ще не катастрофа
Для України це катастрофа. Яка вже відбувалась, і виправити її неможливо. Завдання не для української їліти. :mrgreen:

Зверніть увагу - ніхто наверху навіть не говорить, що потрібно набирати імігрантів, давати їм права, землю, роботу і т.п. :mrgreen:
Frant
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  #<1 ... 11784117851178611787
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