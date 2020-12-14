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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11783117841178511786
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 02:43

  Прохожий написав:
  smdtranz написав:или цены когда-то вырастут до уровня варшавы

токсичное утверждение)
насколько помню много лет в тренде было утверждение что "в европах дешевле")
а теперь "эксперты" столкнулись с суровой реальностью ПА5койро в дупе Кракова...


Э-э-э...позвольте спросить....вот есть утверждение, что в недвиге золотое правило ЛЛЛ.
Давайте посмотрим глобально, расширим, так сказать, масщтаб этих ЛЛЛ.
Есть условная захаровская Милославская, 2 и какая-то пуповая локация, скажем, в районе Львовской площади или Бессарабки.
Казалось-бы, однозначно, Милославская - это "ж0па мира".
Минусы - добираться до центра Киева очень долго и мучительно, что на ОТ что на авто. Инфраструктура - возможно в центре она лучше.
Что еще? Да в принципе больше ничего.
Давайте сравним с Краковом или Мюнхеном или, сорян, с НЙ.
Это-ж тоже ЛЛЛ, правда?
В сегодняшних условиях, пардон, что наступаю на больной для всех и для меня тоже (в противном случае я не сидел-бы на украинском форуме уже столько лет и , признаюсь, на нервной почве после начала большой войны заимел осложнения со здоровьем. Ну не пофиг мне что творится в Украине) мозоль - страны под "защитой" НАТО (не знаю или договора НАТО написаны на такой-же "бумажке" как Будапештский меморандум, но есть только один способ это проверить и пуйло пока не решился на это). Кроме того, и Краков и Мюнхен и НЙ - это соверешенно другие рынки труда. "А это очень и очень" (с) влияет на цену М2. Это и другая инфраструктура. Это и другие доступные ТАМ и недоступные, к сожалению и надеюсь только пока, блага в виде медицины более высокого уровня, более эффективных государственных институций (в том числе обеспечивающих правопорядок (тут США немного краснеет от стыда, но Мюнхен и Краков, думаю, вполне)), это еще и финансовые рынки и стабильная банковская система (с возможностью в долларах держать депозиты под 5+% годовых под местный ФГВФЛ) и система образования, открывающая двери на эти самые высокооплачиваемые рынки труда.
Так что, когда Вы упоминаете о цене М2 в условном Кракове, то как опытный в недвижимости человек, наверняка помните про правило ЛЛЛ, но почему-то не упоминаете о нем.
Ну и, пардон, не знаю сколько в Кракове и не слежу за ценами в Киеве, но могу напомнить ковидные времена, когда по выложенным тут ценам М2 в Линдене стоил около 8 куе и я тогда выкладывал типа "лакшери", это они сами так себя позиционируют, но честный бизнес класс там есть - новострой 2018 года в южном Бруклине с видом на Атлантический океан с 23 этажа и ценой около 7,5 куе (чуть больше, 96 м2 за 750 куе) сейчас такая квартира там от 1,3 млн. В комплексе открытый бассейн, двухуровневый паркинг, спортзал, "модные мопы", закрытая территория и тд.
Исходя из вышенаписанного, не думаю, хотя и возможно, в Кракове М2 в 5 куе да еще и в зажопье. Скорей меньше. Но тут надо сравнивать сравнимое.
Востаннє редагувалось rjkz в П'ят 03 тра, 2024 02:59, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 02:49

  UA написав:
  Hotab написав:UA
я з іншого табору))
Тре бетона питати)

Бетон ще Тису не форсував?
Доречи Лібанова прогнозує після відкриття кордонів втечу з України ще 4,5 млн чоловіків.


А еще столько осталось?
Если прикинуть сколько было населения всего на начало большой войны, сколько уже выехало и сколько из оставшихся женщины, дети и пенсы, то 4,5 - это смело, но сомнительно. И из них часть или в ЗСУ или под оккупацией.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 02:52

  Бетон написав:
  Hotab написав:UA
Ну от тоді я відшмагаю всього пачкою долярів по щокам власника будинку 100-120 метрів в адмін.кордонах міста Києва :D


Бетон ще Тису не форсував?


Ні, але прогноз позитивний. Мʼясо на тімячку і потилиці накачане в спортлайфі має захистити від ударів об пороги бурхливої річки.

Да забудьте вы о тисе. Я плаваю брасом по пару км 4 раза в неделю. Тису не переплыву, потому что меня примут за 40 км до точки.
Не выдумывате, кто надумал и забудьте, выкиньте эти мысли. Там датчики, фото ловушки, дроны, вертушки, собаки, мотоциклы. Прошу не удалять, может кому-то и жизнь спасти


То есть, судя по всему, уже пробовал.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 07:54

  rjkz написав:
  Бетон написав:UA
Ну от тоді я відшмагаю всього пачкою долярів по щокам власника будинку 100-120 метрів в адмін.кордонах міста Києва :D


Бетон ще Тису не форсував?


Ні, але прогноз позитивний. Мʼясо на тімячку і потилиці накачане в спортлайфі має захистити від ударів об пороги бурхливої річки.
Да забудьте вы о тисе. Я плаваю брасом по пару км 4 раза в неделю. Тису не переплыву, потому что меня примут за 40 км до точки.
Не выдумывате, кто надумал и забудьте, выкиньте эти мысли. Там датчики, фото ловушки, дроны, вертушки, собаки, мотоциклы. Прошу не удалять, может кому-то и жизнь спасти


То есть, судя по всему, уже пробовал.

Чтобы понимать, что наркотики страшное зло, необязательно их пробовать.
Пробуют те, кому уже терять нечего.
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 12:33

  Frant написав:Тому зараз нічого не варто тут інвестувати.

Зміниться еліта, на європейську, турецьку чи арабську і буде якесь економічне життя.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 13:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

З іншого боку живуть же люди, наприклад, в Казахстані. Ця країна має схожі риси в історії, менталітеті, економіці, географії тощо, при чому вона майже в 5 разів більша по площі, а населення всього лише десь 20 млн. Інший приклад - Канада. Тому зменшення кількості населення це ще не катастрофа, більш важливим є якісний (освіта/навички, культура і т.п.) та віковий склад. І ось в цьому є в України проблеми
The_Rebel
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:34

The_Rebel

все так.
после войны будет продолжаться отток населения из мелких городов в центр, появится целая прослойка мародеров, возможно, работающих вполне официально. и будут бывшие села и города стирать, превращая в поля или леса.
дороги тоже зарастут, особенно где нет асфальта. лэп, трубопроводы будут тоже не нужны туда.
smdtranz
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 14:53

  smdtranz написав:The_Rebel

все так.
после войны будет продолжаться отток населения из мелких городов в центр, появится целая прослойка мародеров, возможно, работающих вполне официально. и будут бывшие села и города стирать, превращая в поля или леса.
дороги тоже зарастут, особенно где нет асфальта. лэп, трубопроводы будут тоже не нужны туда.

Отток щас начнётся с новой силой, после того трешка, что творится во Львове.
Bolt
 
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