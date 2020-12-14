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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11784117851178611787
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:21

  rjkz написав:
  Bolt написав:
  smdtranz написав:The_Rebel

все так.
после войны будет продолжаться отток населения из мелких городов в центр, появится целая прослойка мародеров, возможно, работающих вполне официально. и будут бывшие села и города стирать, превращая в поля или леса.
дороги тоже зарастут, особенно где нет асфальта. лэп, трубопроводы будут тоже не нужны туда.

Отток щас начнётся с новой силой, после того трешка, что творится во Львове.


Пардон, не в курсе, а что во Львове?

ТЦК викрало на вулиці двох медиків з онкоцентру.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Появилась инфо,что один из выходов подземного перехода из метро Оболонь возле ЖК Оболонь плаза застройщик просто залил в бетон. Если это правда, то это что-то новенькое в столичном зодчестве. Такого ещё не было не только в Киеве, но и, скорее всего, в мировой практике жилого строительства()). Надеюсь это фейк
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:30

  hume написав:Появилась инфо,что один из выходов подземного перехода из метро Оболонь возле ЖК Оболонь плаза застройщик просто залил в бетон. Если это правда, то это что-то новенькое в столичном зодчестве. Такого ещё не было не только в Киеве, но и, скорее всего, в мировой практике жилого строительства()). Надеюсь это фейк

Похоже на правду, если выход из метро мешает можно его просто забетонировать. Надеюсь там всё таки есть подземный вход в комплекс))
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:09

  hume написав:
  hume написав:Появилась инфо,что один из выходов подземного перехода из метро Оболонь возле ЖК Оболонь плаза застройщик просто залил в бетон. Если это правда, то это что-то новенькое в столичном зодчестве. Такого ещё не было не только в Киеве, но и, скорее всего, в мировой практике жилого строительства()). Надеюсь это фейк

Похоже на правду, если выход из метро мешает можно его просто забетонировать. Надеюсь там всё таки есть подземный вход в комплекс))
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З ліфта прямо в метро - такого сервісу ні в кого немає :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:17

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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:39

  UA написав:ТЦК викрало на вулиці двох медиків з онкоцентру.

К сожалению некоторые люди не справляются с той крупицей власти, которая к ним по ошибке попала. При этом не несут за это никакого наказания, что стимулирует их дальше превышать полномочия.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:56

  hume написав:Появилась инфо,что один из выходов подземного перехода из метро Оболонь возле ЖК Оболонь плаза застройщик просто залил в бетон. Если это правда, то это что-то новенькое в столичном зодчестве. Такого ещё не было не только в Киеве, но и, скорее всего, в мировой практике жилого строительства()). Надеюсь это фейк

Я теж думала, що Бетон жартує... :mrgreen:
  Бетон написав:В чому проблема?
Дайте мені дірку і я заллю її Бетоном
(Архимед: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю»)
А то сиджу без роботи
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:59

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Дайте мені дірку і я заллю її Бетоном


Звучит как его самореклама на Тиндере..
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:59

Бетон тренируется
плаванье результатов не принесло
поєтому готовится к трудовой мобилизации
русские не пройдут, на оболони так точно
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