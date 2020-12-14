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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:21
rjkz написав: Bolt написав: smdtranz написав:The_Rebel
все так.
после войны будет продолжаться отток населения из мелких городов в центр, появится целая прослойка мародеров, возможно, работающих вполне официально. и будут бывшие села и города стирать, превращая в поля или леса.
дороги тоже зарастут, особенно где нет асфальта. лэп, трубопроводы будут тоже не нужны туда.
Отток щас начнётся с новой силой, после того трешка, что творится во Львове.
Пардон, не в курсе, а что во Львове?
ТЦК викрало на вулиці двох медиків з онкоцентру.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 15:24
Появилась инфо,что один из выходов подземного перехода из метро Оболонь возле ЖК Оболонь плаза застройщик просто залил в бетон. Если это правда, то это что-то новенькое в столичном зодчестве. Такого ещё не было не только в Киеве, но и, скорее всего, в мировой практике жилого строительства()). Надеюсь это фейк
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:09
З ліфта прямо в метро - такого сервісу ні в кого немає
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:17
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Крутіше лише Regent International Center , де в своєму ж будинку і робота, і розваги, і побачення.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:39
UA написав:
ТЦК викрало на вулиці двох медиків з онкоцентру.
К сожалению некоторые люди не справляются с той крупицей власти, которая к ним по ошибке попала. При этом не несут за это никакого наказания, что стимулирует их дальше превышать полномочия.
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:56
hume написав:
Появилась инфо,что один из выходов подземного перехода из метро Оболонь возле ЖК Оболонь плаза застройщик просто залил в бетон. Если это правда, то это что-то новенькое в столичном зодчестве. Такого ещё не было не только в Киеве, но и, скорее всего, в мировой практике жилого строительства()). Надеюсь это фейк
Я теж думала, що Бетон жартує...
Бетон написав:
В чому проблема?
Дайте мені дірку і я заллю її Бетоном
(Архимед: «Дайте мне точку опоры, и я переверну Землю»)
А то сиджу без роботи
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:59
fler
Дайте мені дірку і я заллю її Бетоном
Звучит как его самореклама на Тиндере..
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:59
Бетон тренируется
плаванье результатов не принесло
поєтому готовится к трудовой мобилизации
русские не пройдут, на оболони так точно
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