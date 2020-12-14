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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:00
Прохожий
апд
посоны подскажите а что такое этот самый тындер?(
Да там все как в вашей молодости: до свадьбы не дают ((
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Hotab
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