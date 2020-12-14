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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11786117871178811789>
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:00

Прохожий

апд
посоны подскажите а что такое этот самый тындер?(


Да там все как в вашей молодости: до свадьбы не дают ((
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:15

  Hotab написав:Прохожий

апд
посоны подскажите а что такое этот самый тындер?(


Да там все как в вашей молодости: до свадьбы не дают ((

без денех шоле?)
как раз в моей молодости давали)
и таки да, Я олдскульный динозавр, всегда люблю видеть "товар" лицом без всяких фотошопов)))

апд
прикольно бы было с вами после войны принять по 150 хорошего вискарика)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:48

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Прохожий

апд
посоны подскажите а что такое этот самый тындер?(


Да там все как в вашей молодости: до свадьбы не дают ((

без денех шоле?)
как раз в моей молодости давали)
и таки да, Я олдскульный динозавр, всегда люблю видеть "товар" лицом без всяких фотошопов)))

апд
прикольно бы было с вами после войны принять по 150 хорошего вискарика)

Слава богу я вийшов звідти, я не впав глибше.
То була яма страшна. Прірва чи діра
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Слава богу я вийшов звідти, я не впав глибше.
То була яма страшна. Прірва чи діра

тындер???
залил бетоном???
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:58

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Слава богу я вийшов звідти, я не впав глибше.
То була яма страшна. Прірва чи діра

тындер???
залил бетоном???

Ну его в баню. Высосут из вас не то, что нужно
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:00

Бетон
из олдскульного динозавра Х.. что высосешь)))

кстати квартиру в 7.5, 7.6 купили?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:06

  Прохожий написав:Бетон
из олдскульного динозавра Х.. что высосешь)))

кстати квартиру в 7.5, 7.6 купили?

Не, собираюсь в польше брать.
Щас попробую дистанционно сделать ремонт. Дистанционно потом продать. Ой, фигня всё это.
Пхахаха. Кароч за месяц с ремонтом продвинулся- передал ключи новой почтой и не те, ещё нужно от ящика с водой.
Всё
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:15

  Бетон написав:
  Прохожий написав:Бетон


кстати квартиру в 7.5, 7.6 купили?

Не, собираюсь в польше брать.
Щас попробую дистанционно сделать ремонт. Дистанционно потом продать. Ой, фигня всё это.
Пхахаха. Кароч за месяц с ремонтом продвинулся- передал ключи новой почтой и не те, ещё нужно от ящика с водой.
Всё

ну если бы вы не позиционировали себя как спеца в ремонтах я бы поверил, но...
реально дистанционно ремонт?) результат интересует?)
только не нужно про ЕС есть опыт по ремонту в Италии, рукожопы из житомира нервно курят в сторонке увидев результат "ремонта" от румынов с португалами...не смешно...
например подвод воды к исталяции был произведен от стояка ГОРЯЧЕЙ воды, но это не главный шедевр....укладка плитки...откосы...пздц...
цена за "работы"... :shock:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:25

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Прохожий

апд
посоны подскажите а что такое этот самый тындер?(


Да там все как в вашей молодости: до свадьбы не дают ((

без денех шоле?)
как раз в моей молодости давали)
и таки да, Я олдскульный динозавр, всегда люблю видеть "товар" лицом без всяких фотошопов)))

апд
прикольно бы было с вами после войны принять по 150 хорошего вискарика)

настоящих динозавров когда то при тотальной рублёвой зоне успели не только принять в комсомол, но и выгнать из него напоследок
А от того, что реальные дамы с дискотек под СС-Кэтч,Андерса и Болена были похожи на динозавров, все влюблялись в 25ти летнюю Риту/Мерседес из известных фильмов одесской киностудии
По поводу связи дорожая бетона с оттоком населения и свободой действий руками,что из ж0пы, львовскими тыловыми ТЦК-rats_ами - следуя заветам классика юмора - "надо просто перестать болеть(раком)!"???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:31

барабашов
Прекрати бухать. Ну правда. Или выбери может что подороже?
Ну это пздц, ты залитая чума сюда между 3 и 4 ночи заходишь и куету исполняешь..
оно то можно слушать, но зачем?
Hotab
 
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