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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11786117871178811789
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 23:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

А ты не слушай
Чтоб не читать мой "бред" просто выколи себе глазки
Или самозабанься после 15ти летней службы тута как Zebra
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 07:33

  Прохожий написав:
  Бетон написав:
  Прохожий написав:Бетон


кстати квартиру в 7.5, 7.6 купили?

Не, собираюсь в польше брать.
Щас попробую дистанционно сделать ремонт. Дистанционно потом продать. Ой, фигня всё это.
Пхахаха. Кароч за месяц с ремонтом продвинулся- передал ключи новой почтой и не те, ещё нужно от ящика с водой.
Всё

ну если бы вы не позиционировали себя как спеца в ремонтах я бы поверил, но...
реально дистанционно ремонт?) результат интересует?)
только не нужно про ЕС есть опыт по ремонту в Италии, рукожопы из житомира нервно курят в сторонке увидев результат "ремонта" от румынов с португалами...не смешно...
например подвод воды к исталяции был произведен от стояка ГОРЯЧЕЙ воды, но это не главный шедевр....укладка плитки...откосы...пздц...
цена за "работы"... :shock:
Наших и нашёл. Успели отупеть немного, пока ассимилировались. Вроде бригада из западной раздупленная. дизайн проект с чёткой постановой задачи- где зарезки 45, раскладка и т.д. оплата за работу по акту на расчётный счёт. Оплата материалов- передал пару пластиковых карт.
Будем посмотреть
Бетон
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  #<1 ... 11786117871178811789
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