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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:00
Прохожий
апд
посоны подскажите а что такое этот самый тындер?(
Да там все как в вашей молодости: до свадьбы не дают ((
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Hotab
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:15
Hotab написав:Прохожий
апд
посоны подскажите а что такое этот самый тындер?(
Да там все как в вашей молодости: до свадьбы не дают
((
без денех шоле?)
как раз в моей молодости давали)
и таки да, Я олдскульный динозавр, всегда люблю видеть "товар" лицом без всяких фотошопов)))
апд
прикольно бы было с вами после войны принять по 150 хорошего вискарика)
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:48
Прохожий написав: Hotab написав:Прохожий
апд
посоны подскажите а что такое этот самый тындер?(
Да там все как в вашей молодости: до свадьбы не дают
((
без денех шоле?)
как раз в моей молодости давали)
и таки да, Я олдскульный динозавр, всегда люблю видеть "товар" лицом без всяких фотошопов)))
апд
прикольно бы было с вами после войны принять по 150 хорошего вискарика)
Слава богу я вийшов звідти, я не впав глибше.
То була яма страшна. Прірва чи діра
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Бетон
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:54
Бетон написав:
Слава богу я вийшов звідти, я не впав глибше.
То була яма страшна. Прірва чи діра
тындер???
залил бетоном???
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Прохожий
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:58
Прохожий написав: Бетон написав:
Слава богу я вийшов звідти, я не впав глибше.
То була яма страшна. Прірва чи діра
тындер???
залил бетоном???
Ну его в баню. Высосут из вас не то, что нужно
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Бетон
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:00
Бетон
из олдскульного динозавра Х.. что высосешь)))
кстати квартиру в 7.5, 7.6 купили?
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:06
Прохожий написав:Бетон
из олдскульного динозавра Х.. что высосешь)))
кстати квартиру в 7.5, 7.6 купили?
Не, собираюсь в польше брать.
Щас попробую дистанционно сделать ремонт. Дистанционно потом продать. Ой, фигня всё это.
Пхахаха. Кароч за месяц с ремонтом продвинулся- передал ключи новой почтой и не те, ещё нужно от ящика с водой.
Всё
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Бетон
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:15
Бетон написав: Прохожий написав:Бетон
кстати квартиру в 7.5, 7.6 купили?
Не, собираюсь в польше брать.Щас попробую дистанционно сделать ремонт. Дистанционно потом продать
. Ой, фигня всё это.
Пхахаха. Кароч за месяц с ремонтом продвинулся- передал ключи новой почтой и не те, ещё нужно от ящика с водой.
Всё
ну если бы вы не позиционировали себя как спеца в ремонтах я бы поверил, но...
реально дистанционно ремонт?) результат интересует?)
только не нужно про ЕС есть опыт по ремонту в Италии, рукожопы из житомира нервно курят в сторонке увидев результат "ремонта" от румынов с португалами...не смешно...
например подвод воды к исталяции был произведен от стояка ГОРЯЧЕЙ воды, но это не главный шедевр....укладка плитки...откосы...пздц...
цена за "работы"...
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Додано: Суб 04 тра, 2024 07:33
Прохожий написав: Бетон написав: Прохожий написав:Бетон
кстати квартиру в 7.5, 7.6 купили?
Не, собираюсь в польше брать.Щас попробую дистанционно сделать ремонт. Дистанционно потом продать
. Ой, фигня всё это.
Пхахаха. Кароч за месяц с ремонтом продвинулся- передал ключи новой почтой и не те, ещё нужно от ящика с водой.
Всё
ну если бы вы не позиционировали себя как спеца в ремонтах я бы поверил, но...
реально дистанционно ремонт?) результат интересует?)
только не нужно про ЕС есть опыт по ремонту в Италии, рукожопы из житомира нервно курят в сторонке увидев результат "ремонта" от румынов с португалами...не смешно...
например подвод воды к исталяции был произведен от стояка ГОРЯЧЕЙ воды, но это не главный шедевр....укладка плитки...откосы...пздц...
цена за "работы"...
Наших и нашёл. Успели отупеть немного, пока ассимилировались. Вроде бригада из западной раздупленная. дизайн проект с чёткой постановой задачи- где зарезки 45, раскладка и т.д. оплата за работу по акту на расчётный счёт. Оплата материалов- передал пару пластиковых карт.
Будем посмотреть
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Додано: Пон 06 тра, 2024 09:41
Frant написав:
Подумай, чому люди платять 200 дол за хрущ без ремонта, а на відстані 50-60 км від Києва - повно порожніх будинків в селах і хуторах, які ніхто не купляє за 2000 доларів? 10 оренд!
Може тому, що немає таких цін? В 22 році були, але трохи більші
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