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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11785117861178711788
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:00

Прохожий

апд
посоны подскажите а что такое этот самый тындер?(


Да там все как в вашей молодости: до свадьбы не дают ((
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:15

  Hotab написав:Прохожий

апд
посоны подскажите а что такое этот самый тындер?(


Да там все как в вашей молодости: до свадьбы не дают ((

без денех шоле?)
как раз в моей молодости давали)
и таки да, Я олдскульный динозавр, всегда люблю видеть "товар" лицом без всяких фотошопов)))

апд
прикольно бы было с вами после войны принять по 150 хорошего вискарика)
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:48

  Прохожий написав:
  Hotab написав:Прохожий

апд
посоны подскажите а что такое этот самый тындер?(


Да там все как в вашей молодости: до свадьбы не дают ((

без денех шоле?)
как раз в моей молодости давали)
и таки да, Я олдскульный динозавр, всегда люблю видеть "товар" лицом без всяких фотошопов)))

апд
прикольно бы было с вами после войны принять по 150 хорошего вискарика)

Слава богу я вийшов звідти, я не впав глибше.
То була яма страшна. Прірва чи діра
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:54

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Слава богу я вийшов звідти, я не впав глибше.
То була яма страшна. Прірва чи діра

тындер???
залил бетоном???
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 21:58

  Прохожий написав:
  Бетон написав:Слава богу я вийшов звідти, я не впав глибше.
То була яма страшна. Прірва чи діра

тындер???
залил бетоном???

Ну его в баню. Высосут из вас не то, что нужно
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:00

Бетон
из олдскульного динозавра Х.. что высосешь)))

кстати квартиру в 7.5, 7.6 купили?
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:06

  Прохожий написав:Бетон
из олдскульного динозавра Х.. что высосешь)))

кстати квартиру в 7.5, 7.6 купили?

Не, собираюсь в польше брать.
Щас попробую дистанционно сделать ремонт. Дистанционно потом продать. Ой, фигня всё это.
Пхахаха. Кароч за месяц с ремонтом продвинулся- передал ключи новой почтой и не те, ещё нужно от ящика с водой.
Всё
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 22:15

  Бетон написав:
  Прохожий написав:Бетон


кстати квартиру в 7.5, 7.6 купили?

Не, собираюсь в польше брать.
Щас попробую дистанционно сделать ремонт. Дистанционно потом продать. Ой, фигня всё это.
Пхахаха. Кароч за месяц с ремонтом продвинулся- передал ключи новой почтой и не те, ещё нужно от ящика с водой.
Всё

ну если бы вы не позиционировали себя как спеца в ремонтах я бы поверил, но...
реально дистанционно ремонт?) результат интересует?)
только не нужно про ЕС есть опыт по ремонту в Италии, рукожопы из житомира нервно курят в сторонке увидев результат "ремонта" от румынов с португалами...не смешно...
например подвод воды к исталяции был произведен от стояка ГОРЯЧЕЙ воды, но это не главный шедевр....укладка плитки...откосы...пздц...
цена за "работы"... :shock:
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 тра, 2024 07:33

  Прохожий написав:
  Бетон написав:
  Прохожий написав:Бетон


кстати квартиру в 7.5, 7.6 купили?

Не, собираюсь в польше брать.
Щас попробую дистанционно сделать ремонт. Дистанционно потом продать. Ой, фигня всё это.
Пхахаха. Кароч за месяц с ремонтом продвинулся- передал ключи новой почтой и не те, ещё нужно от ящика с водой.
Всё

ну если бы вы не позиционировали себя как спеца в ремонтах я бы поверил, но...
реально дистанционно ремонт?) результат интересует?)
только не нужно про ЕС есть опыт по ремонту в Италии, рукожопы из житомира нервно курят в сторонке увидев результат "ремонта" от румынов с португалами...не смешно...
например подвод воды к исталяции был произведен от стояка ГОРЯЧЕЙ воды, но это не главный шедевр....укладка плитки...откосы...пздц...
цена за "работы"... :shock:
Наших и нашёл. Успели отупеть немного, пока ассимилировались. Вроде бригада из западной раздупленная. дизайн проект с чёткой постановой задачи- где зарезки 45, раскладка и т.д. оплата за работу по акту на расчётный счёт. Оплата материалов- передал пару пластиковых карт.
Будем посмотреть
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2024 09:41

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Frant написав:Подумай, чому люди платять 200 дол за хрущ без ремонта, а на відстані 50-60 км від Києва - повно порожніх будинків в селах і хуторах, які ніхто не купляє за 2000 доларів? 10 оренд! :cry:
Може тому, що немає таких цін? В 22 році були, але трохи більші
2XL
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