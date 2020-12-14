smdtranz написав:

худшее решение в жизни — это купить квартиру под киевом и работать при этом в киеве. это несчастные люди.без машины там делать нечего. причем не только чтоб ездить в Киев, но и по самому городу/поселку/жк перемещаться. до какого-то магазина минимум всегда километр и хорошо если не по пыльной обочине вроде дороги на Вишневое)далее, расходы на дорогу и амортизация, и как следствие, ремонты. люди, у которых нет денег на покупку/аренду квартиры в киеве, обычно плохо обслуживают свою машину или покупают старую. следовательно, разговоры постоянно о расходах на ремонт и обсуждение цен на автозапчасти и где в каком гараже дешевле подкрутить что-то.бесконечные отпрашивания с работы. в жк за окружной нет садиков и школ, наверное. но детей все возят в Киев.погулять в киеве до поздна нереально, ибо такси стоит 500-700 грн, транспорт не ходит, за руль не сядешь из-за алкоголя. те, кто живут не в городе, всегда в 8 часов вечера уже уезжают, ибо иначе нужно ночевать у кого-то.долго ехать на работу или по другим нуждам. человек уже приезжает уставшим, после часа по пробкам или толкотни в том, что напоминает общественный транспорт (который запрещен уважающими себя людьми к использованию, кроме такси и метро). от этого падает уровень жизни очень быстро. бесконечное преодоление трудностей приводит к депрессии и чувству буквально безысходности «а что мне эта страна дала, платят копейки а на дорогу уходит полжизни» и тд. время — деньги. поспать лишние полчаса стоит больше, чем та несчастная экономия. дешевле снимать квартиру в Киеве, чем тратиться на бензин. идея ездить на электричках/маршрутках и прочем запрещенном к эксплуатации ржавом говне вам вскоре перестанет казаться хорошей.жить рядом с цивилизацией бесценно. 10 минут пешком до всего, что нужно — это идеально. мне пешком до работы 15-17 минут. такси по правому берегу в пределах 120 грн. я счастлив))