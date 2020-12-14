Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
smdtranz написав:худшее решение в жизни — это купить квартиру под киевом и работать при этом в киеве. это несчастные люди. без машины там делать нечего. причем не только чтоб ездить в Киев, но и по самому городу/поселку/жк перемещаться. до какого-то магазина минимум всегда километр и хорошо если не по пыльной обочине вроде дороги на Вишневое) далее, расходы на дорогу и амортизация, и как следствие, ремонты. люди, у которых нет денег на покупку/аренду квартиры в киеве, обычно плохо обслуживают свою машину или покупают старую. следовательно, разговоры постоянно о расходах на ремонт и обсуждение цен на автозапчасти и где в каком гараже дешевле подкрутить что-то. бесконечные отпрашивания с работы. в жк за окружной нет садиков и школ, наверное. но детей все возят в Киев. погулять в киеве до поздна нереально, ибо такси стоит 500-700 грн, транспорт не ходит, за руль не сядешь из-за алкоголя. те, кто живут не в городе, всегда в 8 часов вечера уже уезжают, ибо иначе нужно ночевать у кого-то. долго ехать на работу или по другим нуждам. человек уже приезжает уставшим, после часа по пробкам или толкотни в том, что напоминает общественный транспорт (который запрещен уважающими себя людьми к использованию, кроме такси и метро). от этого падает уровень жизни очень быстро. бесконечное преодоление трудностей приводит к депрессии и чувству буквально безысходности «а что мне эта страна дала, платят копейки а на дорогу уходит полжизни» и тд. время — деньги. поспать лишние полчаса стоит больше, чем та несчастная экономия. дешевле снимать квартиру в Киеве, чем тратиться на бензин. идея ездить на электричках/маршрутках и прочем запрещенном к эксплуатации ржавом говне вам вскоре перестанет казаться хорошей. жить рядом с цивилизацией бесценно. 10 минут пешком до всего, что нужно — это идеально. мне пешком до работы 15-17 минут. такси по правому берегу в пределах 120 грн. я счастлив))
Так щоб було все під рукою і при цьому робота пішки - це в більшості випадків тільки центр. Але ж всі знають, що "Центр - для понаїхів"(с) і "Центр - для туристів"(с)
smdtranz написав:худшее решение в жизни — это купить квартиру под киевом и работать при этом в киеве. это несчастные люди. без машины там делать нечего. причем не только чтоб ездить в Киев, но и по самому городу/поселку/жк перемещаться. до какого-то магазина минимум всегда километр и хорошо если не по пыльной обочине вроде дороги на Вишневое) далее, расходы на дорогу и амортизация, и как следствие, ремонты. люди, у которых нет денег на покупку/аренду квартиры в киеве, обычно плохо обслуживают свою машину или покупают старую. следовательно, разговоры постоянно о расходах на ремонт и обсуждение цен на автозапчасти и где в каком гараже дешевле подкрутить что-то. бесконечные отпрашивания с работы. в жк за окружной нет садиков и школ, наверное. но детей все возят в Киев. погулять в киеве до поздна нереально, ибо такси стоит 500-700 грн, транспорт не ходит, за руль не сядешь из-за алкоголя. те, кто живут не в городе, всегда в 8 часов вечера уже уезжают, ибо иначе нужно ночевать у кого-то. долго ехать на работу или по другим нуждам. человек уже приезжает уставшим, после часа по пробкам или толкотни в том, что напоминает общественный транспорт (который запрещен уважающими себя людьми к использованию, кроме такси и метро). от этого падает уровень жизни очень быстро. бесконечное преодоление трудностей приводит к депрессии и чувству буквально безысходности «а что мне эта страна дала, платят копейки а на дорогу уходит полжизни» и тд. время — деньги. поспать лишние полчаса стоит больше, чем та несчастная экономия. дешевле снимать квартиру в Киеве, чем тратиться на бензин. идея ездить на электричках/маршрутках и прочем запрещенном к эксплуатации ржавом говне вам вскоре перестанет казаться хорошей. жить рядом с цивилизацией бесценно. 10 минут пешком до всего, что нужно — это идеально. мне пешком до работы 15-17 минут. такси по правому берегу в пределах 120 грн. я счастлив))
Так щоб було все під рукою і при цьому робота пішки - це в більшості випадків тільки центр. Але ж всі знають, що "Центр - для понаїхів"(с) і "Центр - для туристів"(с)
Насправді всі знають що центр -це дорого. А інше то вже похідні
Зараз ціни на нерухомість вдвічі нижчі, аніж до початку повномасштабного російського вторгнення. Як приклад, Дмитриченко наводить однокімнатну квартиру на Салтівці - районі міста, де до лютого 2022-го одиничка з ремонтом коштувала $35 тис. Минулого року придбати таку саму квартиру можна було за $25 тис., а зараз можна знайти пропозицію і за $15−18 тис. За $20 тис. в цьому ж районі продаються вже двокімнатні квартири в старому житловому фонді, але з ремонтом. У Північній Салтовці - районі найбільших обстрілів, додає Нечай, квартири в новобудовах, які до війни продавались по $1,5 тис. за кв м зараз можна придбати уп’ятеро дешевше. «Якщо власник хоче швидко продати квартиру, то потрібно встановити ціну на 10−20% нижчу порівняно із іншими пропозиціями», — каже Нечай.
Житло у місті купують родини військових, які планують оселитись у Харкові після завершення війни, розповідає Дмитриченко. Деякі з них інвестують у житло, сподіваючись продати його після завершення війни та непогано заробити на різниці. Окрім того, шанс придбати житло отримали люди, які раніше і не мріяли про власні квадратні метри. А зараз вони користуються панічними настроями тих, хто хоче продати квартиру.
Житло орендують не тільки молоді люди, які хочуть жити окремо від батьків, але й переселенці з Вовчанська та Куп’янська. Їх кількість збільшилась.
Ринок нерухомості Харкова найбільше залежить від ситуації на фронті. Якщо вона погіршуватиметься, кількість бажаючих продати своє житло за низьку ціну та зберегти хоч щось, лише зростатиме.