RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11786117871178811789
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 11:00

  UA написав:
  Andrey2512 написав:Shaman Любят люди рисковать. Ладно бы ждуны покупали, но военные ... Я хз

Зараз ризики іншого характеру вилазять.
Їде людина з грошима на угоду/з угоди по купівлі нерухомості
Зупиняє ТЦК або якісь люди під видом ТЦК і пакують...
Гроши звісно зникають :mrgreen:
В 90х хоч право на самооборону було
Зараз немає

ви знаєте хоч один випадок, коли в ТЦК привласнили гроші? за винятком хабарів...

чи це так, побрехеньки переповідаєте?..
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6016
З нами з: 29.09.19
Подякував: 581 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 11:32

  UA написав:
  Andrey2512 написав:Shaman Любят люди рисковать. Ладно бы ждуны покупали, но военные ... Я хз

Зараз ризики іншого характеру вилазять.
Їде людина з грошима на угоду/з угоди по купівлі нерухомості
Зупиняє ТЦК або якісь люди під видом ТЦК і пакують...
Гроши звісно зникають :mrgreen:
В 90х хоч право на самооборону було
Зараз немає

Скорее под видом ТЦК
Наводка должнна быть или от рыла, мутного в прошлом, или от того кому деньги несли или чьи деньги уносили.
Сомневаюсь что от нотариуса, ты к нему записался и вдруг в тот день кусок ракеты тебе или другой стороне по б0шке...
барабашов
 
Повідомлень: 4063
З нами з: 16.06.15
Подякував: 275 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11786117871178811789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1349 5440933
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24802 16573141
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2024 22:36
ihorkyiv
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 46260
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6187)
07.05.2024 11:14
ТАСКОМБАНК (3090)
07.05.2024 10:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.