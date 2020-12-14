|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 тра, 2024 11:00
UA написав: Andrey2512 написав:Shaman
Любят люди рисковать. Ладно бы ждуны покупали, но военные ... Я хз
Зараз ризики іншого характеру вилазять.
Їде людина з грошима на угоду/з угоди по купівлі нерухомості Зупиняє ТЦК
або якісь люди під видом ТЦК і пакують...Гроши звісно зникають
В 90х хоч право на самооборону було
Зараз немає
ви знаєте хоч один випадок, коли в ТЦК привласнили гроші? за винятком хабарів...
чи це так, побрехеньки переповідаєте?..
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 6016
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 1404 раз.
-
- Профіль
-
2
4
Додано: Вів 07 тра, 2024 11:32
UA написав: Andrey2512 написав:Shaman
Любят люди рисковать. Ладно бы ждуны покупали, но военные ... Я хз
Зараз ризики іншого характеру вилазять.
Їде людина з грошима на угоду/з угоди по купівлі нерухомості
Зупиняє ТЦК або якісь люди під видом ТЦК і пакують...
Гроши звісно зникають
В 90х хоч право на самооборону було
Зараз немає
Скорее под видом ТЦК
Наводка должнна быть или от рыла, мутного в прошлом, или от того кому деньги несли или чьи деньги уносили.
Сомневаюсь что от нотариуса, ты к нему записался и вдруг в тот день кусок ракеты тебе или другой стороне по б0шке...
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4063
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 275 раз.
- Подякували: 342 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|1349
|5440933
|
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
|
|24802
|16573141
|
|
|3
|46260
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|