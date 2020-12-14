Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки.
Это к дорожают или нет?!
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Додано: Вів 07 тра, 2024 12:24
Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки.
Это к дорожают или нет?!
Додано: Вів 07 тра, 2024 12:35
Додано: Вів 07 тра, 2024 12:37
Добрий день всім. Підкажіть, якщо мали справи з питаннями спільної часткової власності. Отримав з реєстру інфу по квартирі, яка цікавить. Там значаться 3 власники, які отримали її у спадок. Право власності - спільна часткова. Вказані 2 особи по 1/8 і одна з 1/4. Але 1/8+1/8+1/4=2/4=1/2. Незрозуміло чому 0,5 квартири відсутні в реєстрі і чи таке може бути, щоб був ще якийсь "таємний" власник 0,5 квартири, якого не внесено до реєстру?
Додано: Вів 07 тра, 2024 12:41
Однозначно к подорощанню.
Ловлять ухилянта, або скоріше він сам приходить до середини липня щоб не арештували майно, далі він їде на ноль, там отримує 190 000 в місяць, при першій відпустці за півроку вже має більше мільйона кеша, маючи 25 000 доларів добавити продає свою хату і міняє на більш дорощий будинок чи більшу квартиру, що тут не зрозумілого? Тільки ріст, або у є оселі буде новий клієнт, а якщо вчорашній ухилянт з не великого міста чи села, то просто купує свою першу нерухомість одразу без всіляких муток, що теж створює додатковий попит і сприяє подорощанню.
Мамкіни юристи знову влучили мімо каси)))
Додано: Вів 07 тра, 2024 12:44
конечно может. спадковые справы наступили недавно, поэтому в реестре они есть. А те 0,5 оформлены при царе горохе, и в реестр они не попали. Страшного ничего, нотарь потребует архивную справку из бти (выдают только собственнику либо письмом нотариусу, постороннему не выдадут) и в реестр недостающую долю внесут. Либо при оформлении внесут полную площадь на нового собственника.
Сделки где у людей по 0,25% геморные. На сделку должны прийти все собственники с документами или выписать на кого то одного доверку. По доверке лучше не покупать, суд может её отменить (например признав доверителя невминяемым) и пошло поехало. Ну или надо всех хорошо знать лично, что за люди.
Додано: Вів 07 тра, 2024 13:18
Держ нотаріус світить в реєстрі лише ту частку що належала померлому.
Частки які були набуті власниками до появи реєстрів не видно.
Треба брати інформ. довідку в БТІ.
Якщо це перші власники, що приватизували квартиру, то можна ще зробити нотаріальний запит в архів РДА щоб мати уявлення які саме особи приватизували квартиру і які були прописані на момент приватизації.
Додано: Вів 07 тра, 2024 13:29
Насправді РН десь так і живе.
Важко, страшно, можна не повернутися але... люди отримують гроші, які до війни були недосяжні.
Велика кількість вояк накопичила суми достатні для покращення житлових умов.
Родини загиблих отримують 15 млн. (3 зразу та по 100 000 що місяця)
Вдови купляють зразу з ремонтом собі, та декілька квартир під оренду (дітям на майбутнє) по мірі надходження грошей.
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