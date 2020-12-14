Ну а як? Всі додаткові витрати все одно лягають на покупця.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 тра, 2024 12:35
Додано: Вів 07 тра, 2024 12:37
Добрий день всім. Підкажіть, якщо мали справи з питаннями спільної часткової власності. Отримав з реєстру інфу по квартирі, яка цікавить. Там значаться 3 власники, які отримали її у спадок. Право власності - спільна часткова. Вказані 2 особи по 1/8 і одна з 1/4. Але 1/8+1/8+1/4=2/4=1/2. Незрозуміло чому 0,5 квартири відсутні в реєстрі і чи таке може бути, щоб був ще якийсь "таємний" власник 0,5 квартири, якого не внесено до реєстру?
Додано: Вів 07 тра, 2024 12:41
Однозначно к подорощанню.
Ловлять ухилянта, або скоріше він сам приходить до середини липня щоб не арештували майно, далі він їде на ноль, там отримує 190 000 в місяць, при першій відпустці за півроку вже має більше мільйона кеша, маючи 25 000 доларів добавити продає свою хату і міняє на більш дорощий будинок чи більшу квартиру, що тут не зрозумілого? Тільки ріст, або у є оселі буде новий клієнт, а якщо вчорашній ухилянт з не великого міста чи села, то просто купує свою першу нерухомість одразу без всіляких муток, що теж створює додатковий попит і сприяє подорощанню.
Мамкіни юристи знову влучили мімо каси)))
Додано: Вів 07 тра, 2024 12:44
конечно может. спадковые справы наступили недавно, поэтому в реестре они есть. А те 0,5 оформлены при царе горохе, и в реестр они не попали. Страшного ничего, нотарь потребует архивную справку из бти (выдают только собственнику либо письмом нотариусу, постороннему не выдадут) и в реестр недостающую долю внесут. Либо при оформлении внесут полную площадь на нового собственника.
Сделки где у людей по 0,25% геморные. На сделку должны прийти все собственники с документами или выписать на кого то одного доверку. По доверке лучше не покупать, суд может её отменить (например признав доверителя невминяемым) и пошло поехало. Ну или надо всех хорошо знать лично, что за люди.
Додано: Вів 07 тра, 2024 13:18
Держ нотаріус світить в реєстрі лише ту частку що належала померлому.
Частки які були набуті власниками до появи реєстрів не видно.
Треба брати інформ. довідку в БТІ.
Якщо це перші власники, що приватизували квартиру, то можна ще зробити нотаріальний запит в архів РДА щоб мати уявлення які саме особи приватизували квартиру і які були прописані на момент приватизації.
Додано: Вів 07 тра, 2024 13:29
Насправді РН десь так і живе.
Важко, страшно, можна не повернутися але... люди отримують гроші, які до війни були недосяжні.
Велика кількість вояк накопичила суми достатні для покращення житлових умов.
Родини загиблих отримують 15 млн. (3 зразу та по 100 000 що місяця)
Вдови купляють зразу з ремонтом собі, та декілька квартир під оренду (дітям на майбутнє) по мірі надходження грошей.
Додано: Вів 07 тра, 2024 13:51
за 2 года нам налили больше 100 ярдов "живыми" деньгами (халява в чистом виде), большинство цен сделали х2 в долларах, а всё пропальщики думают на РН эти деньги не попадут. Вот из принципа покупатели не будут покупать квартиры дороже мешка картошки. По своим знакомым, есть некие опасения покупать бетон, с другой стороны дети растут кому то уже тесно, а другим уже надо отдельное жильё. Обстоятельства давят.
Додано: Вів 07 тра, 2024 13:54
vitaliiangel
Вдобавок к тем, которые успешно генерит процветающая экономика, или взамен?
Именно из-за избытка валюты в стране?
Додано: Вів 07 тра, 2024 14:08
поки є стабільний курс 40, фронт не посипався, поки є багато людей з грошима, ніякого подешевшання не буде, є попит на відносно спокійні локації, все просто як апельсин(с).
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|