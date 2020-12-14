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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 тра, 2024 15:22
Hotab написав:vitaliiangel
за 2 года нам налили больше 100 ярдов "живыми" деньгами
Вдобавок к тем, которые успешно генерит процветающая экономика, или взамен?
большинство цен сделали х2 в доллар
Именно из-за избытка валюты в стране?
Ковіднаа інфляція + ускладнена логістика + зменшення споживачів.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 15:32
Bolt написав:
Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки.
Это к дорожают или нет?!
Це до збільшення доходів нотаріусів. Вище писали, що якщо довіреність не внесена до реєстру в консульстві, то по ній продати нерухомість сторонній особі важко через певні ризики. Зате поки що можна подарувати родичу першого ступеня. Хоча і це, думаю, ненадовго.
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