Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Bolt написав:Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки. Это к дорожают или нет?!
Це до збільшення доходів нотаріусів. Вище писали, що якщо довіреність не внесена до реєстру в консульстві, то по ній продати нерухомість сторонній особі важко через певні ризики. Зате поки що можна подарувати родичу першого ступеня. Хоча і це, думаю, ненадовго.
Andrey2512 написав:Shaman Любят люди рисковать. Ладно бы ждуны покупали, но военные ... Я хз
Зараз ризики іншого характеру вилазять. Їде людина з грошима на угоду/з угоди по купівлі нерухомості Зупиняє ТЦК або якісь люди під видом ТЦК і пакують... Гроши звісно зникають В 90х хоч право на самооборону було Зараз немає
ви знаєте хоч один випадок, коли в ТЦК привласнили гроші? за винятком хабарів...
Bolt написав:Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки. Это к дорожают или нет?!
Це до збільшення доходів нотаріусів. Вище писали, що якщо довіреність не внесена до реєстру в консульстві, то по ній продати нерухомість сторонній особі важко через певні ризики. Зате поки що можна подарувати родичу першого ступеня. Хоча і це, думаю, ненадовго.