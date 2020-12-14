RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11786117871178811789
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 15:22

  Hotab написав:vitaliiangel
за 2 года нам налили больше 100 ярдов "живыми" деньгами


Вдобавок к тем, которые успешно генерит процветающая экономика, или взамен?
большинство цен сделали х2 в доллар


Именно из-за избытка валюты в стране?

Ковіднаа інфляція + ускладнена логістика + зменшення споживачів.
UA
 
Повідомлень: 8243
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1836 раз.
Подякували: 2232 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 15:32

  Bolt написав:Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки.
Это к дорожают или нет?!

Це до збільшення доходів нотаріусів. Вище писали, що якщо довіреність не внесена до реєстру в консульстві, то по ній продати нерухомість сторонній особі важко через певні ризики. Зате поки що можна подарувати родичу першого ступеня. Хоча і це, думаю, ненадовго.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 750
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 15:45

  gonchik74 написав:
  Bolt написав:Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки.
Это к дорожают или нет?!

Це до збільшення доходів нотаріусів. Вище писали, що якщо довіреність не внесена до реєстру в консульстві, то по ній продати нерухомість сторонній особі важко через певні ризики. Зате поки що можна подарувати родичу першого ступеня. Хоча і це, думаю, ненадовго.

Та я думаю, чи квартиру не доньку не переписати?
Bolt
 
Повідомлень: 2906
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 20:38

  Bolt написав:
  gonchik74 написав:
  Bolt написав:Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки.
Это к дорожают или нет?!

Це до збільшення доходів нотаріусів. Вище писали, що якщо довіреність не внесена до реєстру в консульстві, то по ній продати нерухомість сторонній особі важко через певні ризики. Зате поки що можна подарувати родичу першого ступеня. Хоча і це, думаю, ненадовго.

Та я думаю, чи квартиру не доньку не переписати?

Так если мамкины юристы, то зачем делать волны ?

Делать доходы нотариусам ?

Нее, ну хозяин-барин ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9623
З нами з: 31.08.09
Подякував: 535 раз.
Подякували: 1253 раз.
 
Профіль
2
2
  #<1 ... 11786117871178811789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1348 5440964
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24802 16573390
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2024 22:36
ihorkyiv
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 46348
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.