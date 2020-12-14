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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 тра, 2024 15:22
Hotab написав:vitaliiangel
за 2 года нам налили больше 100 ярдов "живыми" деньгами
Вдобавок к тем, которые успешно генерит процветающая экономика, или взамен?
большинство цен сделали х2 в доллар
Именно из-за избытка валюты в стране?
Ковіднаа інфляція + ускладнена логістика + зменшення споживачів.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 15:32
Bolt написав:
Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки.
Это к дорожают или нет?!
Це до збільшення доходів нотаріусів. Вище писали, що якщо довіреність не внесена до реєстру в консульстві, то по ній продати нерухомість сторонній особі важко через певні ризики. Зате поки що можна подарувати родичу першого ступеня. Хоча і це, думаю, ненадовго.
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gonchik74
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Додано: Вів 07 тра, 2024 15:45
gonchik74 написав: Bolt написав:
Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки.
Это к дорожают или нет?!
Це до збільшення доходів нотаріусів. Вище писали, що якщо довіреність не внесена до реєстру в консульстві, то по ній продати нерухомість сторонній особі важко через певні ризики. Зате поки що можна подарувати родичу першого ступеня. Хоча і це, думаю, ненадовго.
Та я думаю, чи квартиру не доньку не переписати?
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Bolt
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Додано: Вів 07 тра, 2024 20:38
Bolt написав: gonchik74 написав: Bolt написав:
Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки.
Это к дорожают или нет?!
Це до збільшення доходів нотаріусів. Вище писали, що якщо довіреність не внесена до реєстру в консульстві, то по ній продати нерухомість сторонній особі важко через певні ризики. Зате поки що можна подарувати родичу першого ступеня. Хоча і це, думаю, ненадовго.
Та я думаю, чи квартиру не доньку не переписати?
Так если мамкины юристы, то зачем делать волны ?
Делать доходы нотариусам ?
Нее, ну хозяин-барин ...
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pesikot
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Додано: Вів 07 тра, 2024 21:18
pesikot написав: Bolt написав: gonchik74 написав:
Це до збільшення доходів нотаріусів. Вище писали, що якщо довіреність не внесена до реєстру в консульстві, то по ній продати нерухомість сторонній особі важко через певні ризики. Зате поки що можна подарувати родичу першого ступеня. Хоча і це, думаю, ненадовго.
Та я думаю, чи квартиру не доньку не переписати?
Так если мамкины юристы, то зачем делать волны ?
Делать доходы нотариусам ?
Нее, ну хозяин-барин ...
Del.
Востаннє редагувалось Bolt
в Вів 07 тра, 2024 21:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 07 тра, 2024 21:26
Bolt написав: pesikot написав: Bolt написав:
Та я думаю, чи квартиру не доньку не переписати?
Так если мамкины юристы, то зачем делать волны ?
Делать доходы нотариусам ?
Нее, ну хозяин-барин ...
Пару штрафов за уклонение, потом арест имущества.
Та мені і з першого разу було якось пох ...
Нащо три рази повторювати )
Повторюсь, ну хозяин-барин ...
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pesikot
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Додано: Вів 07 тра, 2024 21:28
pesikot написав: Bolt написав: pesikot написав:
Так если мамкины юристы, то зачем делать волны ?
Делать доходы нотариусам ?
Нее, ну хозяин-барин ...
Пару штрафов за уклонение, потом арест имущества.
Та мені і з першого разу було якось пох ...
Нащо три рази повторювати )
Повторюсь, ну хозяин-барин ...
Глюк.
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Bolt
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Додано: Вів 07 тра, 2024 21:53
Hotab написав:
Именно из-за избытка валюты в стране?
избытка допустим нет. Но не может одна половина товаров дорожать, а другая с завистью на неё смотреть. В экономике всё взаимосвязано. Если падает спрос, уменьшается количество предложений и конкуренция, это даёт возможность оставшимся на рынке продавцам поднять цену. Наивно думать когда вокруг всё дорожает, что квартиры начнут дешеветь. Пытаюсь вспомнить что к 2019 подешевело... Из того что я покупаю вообще ничего.
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