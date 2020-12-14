Додано: Вів 07 тра, 2024 23:13

vitaliiangel

То есть мысль о прифронтовых городах, где сейчас недвижимость (и только она) подешевела в 2-5 раз ни на что не наводит?

А как ведет себя цена на сельские хаты , где внезапно (или ожидаемо) закрыли одну единственную школу и медпункт, или куда перестал ходить автобус?

Это я не к тому, что будет дешеветь (я не наю этого), это к тому что цена на недвигу может вести себя (и часто ведет) не в одном векторе с едой или автомобилями.



Хохма в том, что эти вроде очевидные примеры минимум раз в месяц (обычно чаще) кто-нибудь приводит, но порой кажется что ты необучаем. Какая-то закостенелость. Я еще допускаю, что ты не диверсифицирован, все яйца в ирпене, и потому ты мантруешь «оно не подешевеет» , типа из-за твоих мантр что-то изменится.