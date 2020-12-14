Ковіднаа інфляція + ускладнена логістика + зменшення споживачів.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 07 тра, 2024 15:22
Додано: Вів 07 тра, 2024 15:32
Це до збільшення доходів нотаріусів. Вище писали, що якщо довіреність не внесена до реєстру в консульстві, то по ній продати нерухомість сторонній особі важко через певні ризики. Зате поки що можна подарувати родичу першого ступеня. Хоча і це, думаю, ненадовго.
Додано: Вів 07 тра, 2024 15:45
Та я думаю, чи квартиру не доньку не переписати?
Додано: Вів 07 тра, 2024 20:38
Так если мамкины юристы, то зачем делать волны ?
Делать доходы нотариусам ?
Нее, ну хозяин-барин ...
Додано: Вів 07 тра, 2024 21:53
избытка допустим нет. Но не может одна половина товаров дорожать, а другая с завистью на неё смотреть. В экономике всё взаимосвязано. Если падает спрос, уменьшается количество предложений и конкуренция, это даёт возможность оставшимся на рынке продавцам поднять цену. Наивно думать когда вокруг всё дорожает, что квартиры начнут дешеветь. Пытаюсь вспомнить что к 2019 подешевело... Из того что я покупаю вообще ничего.
Додано: Вів 07 тра, 2024 23:13
vitaliiangel
То есть мысль о прифронтовых городах, где сейчас недвижимость (и только она) подешевела в 2-5 раз ни на что не наводит?
А как ведет себя цена на сельские хаты , где внезапно (или ожидаемо) закрыли одну единственную школу и медпункт, или куда перестал ходить автобус?
Это я не к тому, что будет дешеветь (я не наю этого), это к тому что цена на недвигу может вести себя (и часто ведет) не в одном векторе с едой или автомобилями.
Хохма в том, что эти вроде очевидные примеры минимум раз в месяц (обычно чаще) кто-нибудь приводит, но порой кажется что ты необучаем. Какая-то закостенелость. Я еще допускаю, что ты не диверсифицирован, все яйца в ирпене, и потому ты мантруешь «оно не подешевеет» , типа из-за твоих мантр что-то изменится.
Додано: Сер 08 тра, 2024 17:44
Якась не є-оселя, а є-каруселя!))
Просто жирний жир!©
Тут всього лиш 18хв... то можна почати з 9ї хвилини.
Там все вже підраховано, розжовано і розкладено по полицях!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
Додано: Сер 08 тра, 2024 18:30
Додано: Сер 08 тра, 2024 19:09
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Вже другий блогер говорить про підводний камінь (з 7 хв.), а я його так і не можу знайти в договорі.
Ну і знову ж питання в тому чи дадуть банки, бо поки знайомих викладачів та ІТ-шників посилають із "недостатніми доходами", ну або пропонують смішні суми кредиту (менше мільйону) і при оплаті 50-70% першого внеску
Додано: Сер 08 тра, 2024 19:24
airmax78, менше дивіться відоси, спілкуйтеся з військовими. До пзди нам ще далеко і не факт, що настане взагалі. Східний напрямок завжди був найважчим через безпосередній кордон з п-дорами. Зараз його посилять і буде відносно легше.
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