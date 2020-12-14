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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11786117871178811789
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 15:22

  Hotab написав:vitaliiangel
за 2 года нам налили больше 100 ярдов "живыми" деньгами


Вдобавок к тем, которые успешно генерит процветающая экономика, или взамен?
большинство цен сделали х2 в доллар


Именно из-за избытка валюты в стране?

Ковіднаа інфляція + ускладнена логістика + зменшення споживачів.
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 15:32

  Bolt написав:Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки.
Это к дорожают или нет?!

Це до збільшення доходів нотаріусів. Вище писали, що якщо довіреність не внесена до реєстру в консульстві, то по ній продати нерухомість сторонній особі важко через певні ризики. Зате поки що можна подарувати родичу першого ступеня. Хоча і це, думаю, ненадовго.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 15:45

  gonchik74 написав:
  Bolt написав:Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки.
Это к дорожают или нет?!

Це до збільшення доходів нотаріусів. Вище писали, що якщо довіреність не внесена до реєстру в консульстві, то по ній продати нерухомість сторонній особі важко через певні ризики. Зате поки що можна подарувати родичу першого ступеня. Хоча і це, думаю, ненадовго.

Та я думаю, чи квартиру не доньку не переписати?
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 20:38

  Bolt написав:
  gonchik74 написав:
  Bolt написав:Интересно, тут сегодня мамкины юристы на Ютубе через одного заговорили, что за ухилянство повводят огромные штрафы, ну и соответственно арест недвижки.
Это к дорожают или нет?!

Це до збільшення доходів нотаріусів. Вище писали, що якщо довіреність не внесена до реєстру в консульстві, то по ній продати нерухомість сторонній особі важко через певні ризики. Зате поки що можна подарувати родичу першого ступеня. Хоча і це, думаю, ненадовго.

Та я думаю, чи квартиру не доньку не переписати?

Так если мамкины юристы, то зачем делать волны ?

Делать доходы нотариусам ?

Нее, ну хозяин-барин ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 21:53

  Hotab написав:Именно из-за избытка валюты в стране?
избытка допустим нет. Но не может одна половина товаров дорожать, а другая с завистью на неё смотреть. В экономике всё взаимосвязано. Если падает спрос, уменьшается количество предложений и конкуренция, это даёт возможность оставшимся на рынке продавцам поднять цену. Наивно думать когда вокруг всё дорожает, что квартиры начнут дешеветь. Пытаюсь вспомнить что к 2019 подешевело... Из того что я покупаю вообще ничего.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 23:13

vitaliiangel
То есть мысль о прифронтовых городах, где сейчас недвижимость (и только она) подешевела в 2-5 раз ни на что не наводит?
А как ведет себя цена на сельские хаты , где внезапно (или ожидаемо) закрыли одну единственную школу и медпункт, или куда перестал ходить автобус?
Это я не к тому, что будет дешеветь (я не наю этого), это к тому что цена на недвигу может вести себя (и часто ведет) не в одном векторе с едой или автомобилями.

Хохма в том, что эти вроде очевидные примеры минимум раз в месяц (обычно чаще) кто-нибудь приводит, но порой кажется что ты необучаем. Какая-то закостенелость. Я еще допускаю, что ты не диверсифицирован, все яйца в ирпене, и потому ты мантруешь «оно не подешевеет» , типа из-за твоих мантр что-то изменится.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 17:44

Якась не є-оселя, а є-каруселя!))

Просто жирний жир!©
Тут всього лиш 18хв... то можна почати з 9ї хвилини.
Там все вже підраховано, розжовано і розкладено по полицях!

ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 18:30

  Успіх написав:Просто жирний жир!©
Тут всього лиш 18хв... то можна почати з 9ї хвилини.
Там все вже підраховано, розжовано і розкладено по полицях!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D

Успіх, послухав сьогодні цю жіночку з УП:
Нам що, пзда настає?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Успіх написав:Просто жирний жир!©

Вже другий блогер говорить про підводний камінь (з 7 хв.), а я його так і не можу знайти в договорі.
Ну і знову ж питання в тому чи дадуть банки, бо поки знайомих викладачів та ІТ-шників посилають із "недостатніми доходами", ну або пропонують смішні суми кредиту (менше мільйону) і при оплаті 50-70% першого внеску
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 19:24

  airmax78 написав:
  Успіх написав:Просто жирний жир!©
Тут всього лиш 18хв... то можна почати з 9ї хвилини.
Там все вже підраховано, розжовано і розкладено по полицях!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D

Успіх, послухав сьогодні цю жіночку з УП:
Нам що, пзда настає?

airmax78, менше дивіться відоси, спілкуйтеся з військовими. До пзди нам ще далеко і не факт, що настане взагалі. Східний напрямок завжди був найважчим через безпосередній кордон з п-дорами. Зараз його посилять і буде відносно легше.
fler
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