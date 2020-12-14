RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11790117911179211793
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 19:33

  Kostia написав:Скажіть будь ласка (питання до всіх), чи були у когось кейси що вклали у первинку і НЕ заробили? Особисто я про таке не чув

УКО, Аркада ... та повно
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34958
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:35

А что это за идеи у вас на моменте купить дёшево и после войны заработать х3-х10?)

Если всё так хреново для Харькова, это вы хотите бабла поднять в оккупированном городе?
Andrey2512
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 04.04.22
Подякував: 72 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:42

  Andrey2512 написав:А что это за идеи у вас на моменте купить дёшево и после войны заработать х3-х10?)

Если всё так хреново для Харькова, это вы хотите бабла поднять в оккупированном городе?

Его не оккупируют, а кошмарить будут, бомбить, превращая в серую зону
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2654
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Славянск. 2к с ремонтом новым. Техника, мебель. 7 тысяч долларов.
https://vm.tiktok.com/ZMM7PyXkh/
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2654
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 09:47

  Бетон написав:Славянск. 2к с ремонтом новым. Техника, мебель. 7 тысяч долларов.
https://vm.tiktok.com/ZMM7PyXkh/

сравнили Славянск и Харьков. В хрк за 10 есть новострой недалеко от метро
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dvok ... TRwqg.html
как по мне в Славянске цены ещё сильно завышены. Помнится до 2014 сотрудник купил сталинку в Макеевке за 5500. Состояние и площадь не знаю. Но был довольный как слон.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23265
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3344 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 10:17

Бетон и в серой зоне квартира подорожает в 10 раз?
Andrey2512
 
Повідомлень: 1004
З нами з: 04.04.22
Подякував: 72 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2024 10:24

  Andrey2512 написав:Бетон и в серой зоне квартира подорожает в 10 раз?

Не. Единственный способ - возмещение ущерба через суд. Такие прецеденты уже есть.
В Харьков лучше не соваться
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2654
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11790117911179211793
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24803 16575999
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2024 12:39
Модератор
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1348 5441358
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 46879
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ідея Банк (621)
12.05.2024 10:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.