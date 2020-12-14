Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 11 тра, 2024 19:33
Kostia написав:
Скажіть будь ласка (питання до всіх), чи були у когось кейси що вклали у первинку і НЕ заробили? Особисто я про таке не чув
УКО, Аркада ... та повно
flyman
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Додано: Нед 12 тра, 2024 09:35
А что это за идеи у вас на моменте купить дёшево и после войны заработать х3-х10?)
Если всё так хреново для Харькова, это вы хотите бабла поднять в оккупированном городе?
Andrey2512
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Додано: Нед 12 тра, 2024 09:42
Andrey2512 написав:
А что это за идеи у вас на моменте купить дёшево и после войны заработать х3-х10?)
Если всё так хреново для Харькова, это вы хотите бабла поднять в оккупированном городе?
Его не оккупируют, а кошмарить будут, бомбить, превращая в серую зону
Бетон
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Додано: Нед 12 тра, 2024 09:45
Славянск. 2к с ремонтом новым. Техника, мебель. 7 тысяч долларов.
https://vm.tiktok.com/ZMM7PyXkh/
Бетон
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Додано: Нед 12 тра, 2024 09:47
сравнили Славянск и Харьков. В хрк за 10 есть новострой недалеко от метро
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/dvok ... TRwqg.html
как по мне в Славянске цены ещё сильно завышены. Помнится до 2014 сотрудник купил сталинку в Макеевке за 5500. Состояние и площадь не знаю. Но был довольный как слон.
vitaliiangel
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Додано: Нед 12 тра, 2024 10:17
Бетон и в серой зоне квартира подорожает в 10 раз?
Andrey2512
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Додано: Нед 12 тра, 2024 10:24
Andrey2512 написав: Бетон
и в серой зоне квартира подорожает в 10 раз?
Не. Единственный способ - возмещение ущерба через суд. Такие прецеденты уже есть.
В Харьков лучше не соваться
Бетон
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