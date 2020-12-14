Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Є. Класний метод. Блок рахунку на пів року прокуратурою Ввршави. Рекомендую. Навіть якщо скористатися перестановкою- тільки готівкою, без залучення банку, головне це доказ походження коштів, наприклад, договір продажу майна з присяжним перекладом
Що рекомендуете? Сходити в прокуратуру Варшави?
Крипта цікава швидкістю, але ж цей бізнес пронизаний шахраями. Білий вхід в ЕС це окреме питання.
Бетон написав:Є. Класний метод. Блок рахунку на пів року прокуратурою Ввршави. Рекомендую. Навіть якщо скористатися перестановкою- тільки готівкою, без залучення банку, головне це доказ походження коштів, наприклад, договір продажу майна з присяжним перекладом
Що рекомендуете? Сходити в прокуратуру Варшави?
Крипта цікава швидкістю, але ж цей бізнес пронизаний шахраями. Білий вхід в ЕС це окреме питання.
Фіктивно продаєте комусь з батьків своє житло. В угоді купівлі-продажу ставите потрібну для виводу за кордон ціну продажу, отримуєте білі кошти за угоду. Батьки дарують вам житло обратно. Витрати - послуги нотаріуса.
Бетон написав:Є. Класний метод. Блок рахунку на пів року прокуратурою Ввршави. Рекомендую. Навіть якщо скористатися перестановкою- тільки готівкою, без залучення банку, головне це доказ походження коштів, наприклад, договір продажу майна з присяжним перекладом
Що рекомендуете? Сходити в прокуратуру Варшави?
Крипта цікава швидкістю, але ж цей бізнес пронизаний шахраями. Білий вхід в ЕС це окреме питання.
Фіктивно продаєте комусь з батьків своє житло. В угоді купівлі-продажу ставите потрібну для виводу за кордон ціну продажу, отримуєте білі кошти за угоду. Батьки дарують вам житло обратно. Витрати - послуги нотаріуса.
Норм схема, тільки при потребі продати це житло виникне необхідність сплатити державі більший податок) Як це ще пані Ірина не перенесла пости в спеціально створену тему?) У мене питання, може хтось стикався: наприклад, везе група осіб офіційно по десятці є. Пройшли українську сторону по зеленому, а на румунській/угорській/польській одна людина декларує це на себе?
UA написав:Що рекомендуете? Сходити в прокуратуру Варшави?
Крипта цікава швидкістю, але ж цей бізнес пронизаний шахраями. Білий вхід в ЕС це окреме питання.
Фіктивно продаєте комусь з батьків своє житло. В угоді купівлі-продажу ставите потрібну для виводу за кордон ціну продажу, отримуєте білі кошти за угоду. Батьки дарують вам житло обратно. Витрати - послуги нотаріуса.
Норм схема, тільки при потребі продати це житло виникне необхідність сплатити державі більший податок) Як це ще пані Ірина не перенесла пости в спеціально створену тему?) У мене питання, може хтось стикався: наприклад, везе група осіб офіційно по десятці є. Пройшли українську сторону по зеленому, а на румунській/угорській/польській одна людина декларує це на себе?
UA написав:Що рекомендуете? Сходити в прокуратуру Варшави?
Крипта цікава швидкістю, але ж цей бізнес пронизаний шахраями. Білий вхід в ЕС це окреме питання.
Фіктивно продаєте комусь з батьків своє житло. В угоді купівлі-продажу ставите потрібну для виводу за кордон ціну продажу, отримуєте білі кошти за угоду. Батьки дарують вам житло обратно. Витрати - послуги нотаріуса.
В мене немає питання доводити контролюючим органам ЕС походження грошей. Карусель з родичок жинок на пропускному пункті з 9999 евро за ходку, виглядає найпростішою схемою. Але це вже робота вахтовим методом.
Хлопці, всі фіктивні договори розібьються об довідку з банку про зняття коштів і окремо квитанції валютообмінних операцій. Хоча якщо по десятці поперевозить то для європейського банку такий договір проканає.
UA написав:Через крипту в когось є реальний досвід?
Є. Класний метод. Блок рахунку на пів року прокуратурою Ввршави. Рекомендую. Навіть якщо скористатися перестановкою- тільки готівкою, без залучення банку, головне це доказ походження коштів, наприклад, договір продажу майна з присяжним перекладом