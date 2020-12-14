RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11789117901179111792
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 13:04

  Kostia написав:Всім привіт!
Дуже давно не був на форумі і тому не в темі що тут відбувається.
Ретельно досліджував багато часу ринок нерухомості Півдня, але приїхавши у Київ зрозумів, що краще вкладатись тут.
Забігши на ЛУН і ввівши суму 50000 доларів, цікавих варіантів не знайшов. Виникли питання:

Які обʼєкти порадите в такому бюджеті?

Які обʼєкти розглядаються зараз на форумі як привабливі (не обовязково в цьому бюджеті)?

Мені здається чи ціни на новобудови значно вищі за 2021 рік?

Вдячний за відповіді, всім миру і добра!

Добрий день, шановний Kostia!
Можливо Вам буде корисним матеріал

До яких хитрощів вдаються девелопери, щоб підштовхнути ринок первинного житла

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4130
З нами з: 14.09.13
Подякував: 987 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 13:26

  Kostia написав:на деміївці riverdale,
https://riverdale.kiev.ua/ru/ в ривердэйл на этапе стройки от 57куе (и всё дешевое давно распродано). то есть как я и говорил с 50куе в Киеве ловить нечего, либо советскую панель не слишком зарыганную искать. Либо что то отбитое типа 4u. И в 2019 к слову было нечего, ну кроме оранжа, если та локация устраивает. Или котлованов. Вангую все более менее приличное в этом сегменте сразу же выгребается. Народ понимает 50куе для столицы как то слишком мало.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23300
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 19:33

  Kostia написав:Скажіть будь ласка (питання до всіх), чи були у когось кейси що вклали у первинку і НЕ заробили? Особисто я про таке не чув

УКО, Аркада ... та повно
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34985
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:18

  vitaliiangel написав:
Либо что то отбитое типа 4u
шо такое отбитое 4u ? ...самимынеместные
flysoulfly
 
Повідомлень: 4741
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1608 раз.
Подякували: 263 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:26

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:
Либо что то отбитое типа 4u
шо такое отбитое 4u ? ...самимынеместные

https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-4u-%D0%B ... 1%96%D1%82
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23300
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2397 раз.
Подякували: 3345 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 11789117901179111792
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24803 16576963
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2024 12:39
Модератор
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1348 5441579
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 46992
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (991)
14.05.2024 19:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.