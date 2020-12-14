Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Всім привіт! Дуже давно не був на форумі і тому не в темі що тут відбувається. Ретельно досліджував багато часу ринок нерухомості Півдня, але приїхавши у Київ зрозумів, що краще вкладатись тут. Забігши на ЛУН і ввівши суму 50000 доларів, цікавих варіантів не знайшов. Виникли питання:
Які обʼєкти порадите в такому бюджеті?
Які обʼєкти розглядаються зараз на форумі як привабливі (не обовязково в цьому бюджеті)?
Мені здається чи ціни на новобудови значно вищі за 2021 рік?
Вдячний за відповіді, всім миру і добра!
Добрий день, шановний Kostia! Можливо Вам буде корисним матеріал
https://riverdale.kiev.ua/ru/ в ривердэйл на этапе стройки от 57куе (и всё дешевое давно распродано). то есть как я и говорил с 50куе в Киеве ловить нечего, либо советскую панель не слишком зарыганную искать. Либо что то отбитое типа 4u. И в 2019 к слову было нечего, ну кроме оранжа, если та локация устраивает. Или котлованов. Вангую все более менее приличное в этом сегменте сразу же выгребается. Народ понимает 50куе для столицы как то слишком мало.
Всім дякую за ваші думки. Набагато краще зараз орієнтуюсь на ринку нерухомості Одеси і там така ситуація. Те, що будується і буде в роботі ще два роки може коштувати дорожче ніж готове в тій же локації. Це по сегментам бізнес і вище. Чи в Києві схожа ситуація?