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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11789117901179111792
Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 13:04

  Kostia написав:Всім привіт!
Дуже давно не був на форумі і тому не в темі що тут відбувається.
Ретельно досліджував багато часу ринок нерухомості Півдня, але приїхавши у Київ зрозумів, що краще вкладатись тут.
Забігши на ЛУН і ввівши суму 50000 доларів, цікавих варіантів не знайшов. Виникли питання:

Які обʼєкти порадите в такому бюджеті?

Які обʼєкти розглядаються зараз на форумі як привабливі (не обовязково в цьому бюджеті)?

Мені здається чи ціни на новобудови значно вищі за 2021 рік?

Вдячний за відповіді, всім миру і добра!

Добрий день, шановний Kostia!
Можливо Вам буде корисним матеріал

До яких хитрощів вдаються девелопери, щоб підштовхнути ринок первинного житла

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 10 тра, 2024 13:26

  Kostia написав:на деміївці riverdale,
https://riverdale.kiev.ua/ru/ в ривердэйл на этапе стройки от 57куе (и всё дешевое давно распродано). то есть как я и говорил с 50куе в Киеве ловить нечего, либо советскую панель не слишком зарыганную искать. Либо что то отбитое типа 4u. И в 2019 к слову было нечего, ну кроме оранжа, если та локация устраивает. Или котлованов. Вангую все более менее приличное в этом сегменте сразу же выгребается. Народ понимает 50куе для столицы как то слишком мало.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2024 19:33

  Kostia написав:Скажіть будь ласка (питання до всіх), чи були у когось кейси що вклали у первинку і НЕ заробили? Особисто я про таке не чув

УКО, Аркада ... та повно
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:18

  vitaliiangel написав:
Либо что то отбитое типа 4u
шо такое отбитое 4u ? ...самимынеместные
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 19:26

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав:
Либо что то отбитое типа 4u
шо такое отбитое 4u ? ...самимынеместные

https://lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-4u-%D0%B ... 1%96%D1%82
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 22:30

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Всім дякую за ваші думки.
Набагато краще зараз орієнтуюсь на ринку нерухомості Одеси і там така ситуація. Те, що будується і буде в роботі ще два роки може коштувати дорожче ніж готове в тій же локації. Це по сегментам бізнес і вище. Чи в Києві схожа ситуація?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 02:43

"НАКАЗ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України "Про затвердження показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розрахованих станом на 01 квітня 2024 року)"
м. Київ 25183грн за метр
Київська область 21519грн за метр
Маржа у тих хто продає і будує жирнюча, але бідкаються.
https://mtu.gov.ua/documents/2440.html
dr_bastm
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  #<1 ... 11789117901179111792
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