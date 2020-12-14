Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Kostia написав:Всім привіт! Дуже давно не був на форумі і тому не в темі що тут відбувається. Ретельно досліджував багато часу ринок нерухомості Півдня, але приїхавши у Київ зрозумів, що краще вкладатись тут. Забігши на ЛУН і ввівши суму 50000 доларів, цікавих варіантів не знайшов. Виникли питання:
Які обʼєкти порадите в такому бюджеті?
Які обʼєкти розглядаються зараз на форумі як привабливі (не обовязково в цьому бюджеті)?
Мені здається чи ціни на новобудови значно вищі за 2021 рік?
Вдячний за відповіді, всім миру і добра!
Добрий день, шановний Kostia! Можливо Вам буде корисним матеріал
https://riverdale.kiev.ua/ru/ в ривердэйл на этапе стройки от 57куе (и всё дешевое давно распродано). то есть как я и говорил с 50куе в Киеве ловить нечего, либо советскую панель не слишком зарыганную искать. Либо что то отбитое типа 4u. И в 2019 к слову было нечего, ну кроме оранжа, если та локация устраивает. Или котлованов. Вангую все более менее приличное в этом сегменте сразу же выгребается. Народ понимает 50куе для столицы как то слишком мало.
Всім дякую за ваші думки. Набагато краще зараз орієнтуюсь на ринку нерухомості Одеси і там така ситуація. Те, що будується і буде в роботі ще два роки може коштувати дорожче ніж готове в тій же локації. Це по сегментам бізнес і вище. Чи в Києві схожа ситуація?
"НАКАЗ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України "Про затвердження показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розрахованих станом на 01 квітня 2024 року)" м. Київ 25183грн за метр Київська область 21519грн за метр Маржа у тих хто продає і будує жирнюча, але бідкаються. https://mtu.gov.ua/documents/2440.html
dr_bastm написав:"НАКАЗ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України "Про затвердження показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України (розрахованих станом на 01 квітня 2024 року)" м. Київ 25183грн за метр Київська область 21519грн за метр Маржа у тих хто продає і будує жирнюча, але бідкаються. https://mtu.gov.ua/documents/2440.html
Як думаєте, чи то міністерство побудувало хоч щось? В них цифри від балди, як і половина статистики взагалі