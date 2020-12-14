|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 15 тра, 2024 20:12
Обіцяють відключення ЕЕ
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9850
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 897 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter
і 4 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|24803
|16577534
|
|
|1348
|5441700
|
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
|
|3
|47251
|
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim
|