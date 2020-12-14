flyman написав: Investor_K написав:
Обіцяють відключення ЕЕ
А як же "зелена енергетика за якою майбутнє"?
за рахунок неї в тебе в підвалі вдень буде світло, відключатимуть тільки вранці і ввечері.
промисловість, яка тимчасово взяла на себе жопу з електроенергією, навряд чи турбує зелена, газова - аби була хоча б якась електроенергія, любою ціною прийдеться організовувати полуавтономне постачання електроенергії або закриватись/переходити тільки на нічні зміни.
У червні 2023 року на Конференції з відновлення України у Лондоні Галущенко презентував Енергетичну стратегію України до 2050 року. У ній йдеться, що наша країна має потенціал до цього терміну збільшити потужності вітряної генерації до 140 ГВт, сонячної – до 94 ГВт, накопичувачів енергії (energy storage) – до 38 ГВт, атомної генерації – до 30 ГВт, ТЕЦ та біоенергетичних потужностей – до 18 ГВт, гідрогенерації – до 9 ГВт.
це ще до знищення маневрових потужностей і частково перебільшено - "брехня для інвесторів",
проте перевагою зеленої енергетики є її "розподіленість", мільйон дрібних електростанцій майже неможливо знищити, на відміну від трипільскої тес.