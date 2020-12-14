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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11790117911179211793
Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 20:12

Обіцяють відключення ЕЕ
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 15 тра, 2024 23:57

  Investor_K написав:Обіцяють відключення ЕЕ

А як же "зелена енергетика за якою майбутнє"?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 16 тра, 2024 00:29

  flyman написав:
  Investor_K написав:Обіцяють відключення ЕЕ

А як же "зелена енергетика за якою майбутнє"?

за рахунок неї в тебе в підвалі вдень буде світло, відключатимуть тільки вранці і ввечері.
промисловість, яка тимчасово взяла на себе жопу з електроенергією, навряд чи турбує зелена, газова - аби була хоча б якась електроенергія, любою ціною прийдеться організовувати полуавтономне постачання електроенергії або закриватись/переходити тільки на нічні зміни.

У червні 2023 року на Конференції з відновлення України у Лондоні Галущенко презентував Енергетичну стратегію України до 2050 року. У ній йдеться, що наша країна має потенціал до цього терміну збільшити потужності вітряної генерації до 140 ГВт, сонячної – до 94 ГВт, накопичувачів енергії (energy storage) – до 38 ГВт, атомної генерації – до 30 ГВт, ТЕЦ та біоенергетичних потужностей – до 18 ГВт, гідрогенерації – до 9 ГВт.

це ще до знищення маневрових потужностей і частково перебільшено - "брехня для інвесторів",
проте перевагою зеленої енергетики є її "розподіленість", мільйон дрібних електростанцій майже неможливо знищити, на відміну від трипільскої тес.
sergey_stasyuk555
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