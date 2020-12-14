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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:31
Kostia так в Одесі теж ціни валяться а попиту нема. Одеса та Харьків у одному списку на захват у травні. Ріелтори у один голос - ринок мертвий.
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Romasha
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:05
Та не захоплять орки ані Харків, ані тим більше Одесу. Але панікою можна скористатись. Чи воно того варте і чи це морально - питання риторичне.
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airmax78
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:45
Каким образом вообще они могут захватить портовый город миллионник на ЗАПАДЕ страны???
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барабашов
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