|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:31
Kostia так в Одесі теж ціни валяться а попиту нема. Одеса та Харьків у одному списку на захват у травні. Ріелтори у один голос - ринок мертвий.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:05
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Та не захоплять орки ані Харків, ані тим більше Одесу. Але панікою можна скористатись. Чи воно того варте і чи це морально - питання риторичне.
Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Каким образом вообще они могут захватить портовый город миллионник на ЗАПАДЕ страны???
Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:06
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
У Києві знову вимкнули світло. Нерухомість дешевше буде?
Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:30
Нажаль ні.
В понеділок йду приймати 80м в жк старт. Приймання расписано до кінця липня. Випросив 15 хвилин поза чергою. Ціни кусаються.
Славутич як назло підріс, даремно продав, можна було +10 куе.
Напевно, це і було дно.
Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає
Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:36
Через 4 години ввімкнуть. Настрій зміниться?
Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:50
Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:59
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|