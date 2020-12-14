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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:31
Kostia так в Одесі теж ціни валяться а попиту нема. Одеса та Харьків у одному списку на захват у травні. Ріелтори у один голос - ринок мертвий.
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Romasha
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:05
Та не захоплять орки ані Харків, ані тим більше Одесу. Але панікою можна скористатись. Чи воно того варте і чи це морально - питання риторичне.
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airmax78
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:45
Каким образом вообще они могут захватить портовый город миллионник на ЗАПАДЕ страны???
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барабашов
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:30
Investor_K написав:
У Києві знову вимкнули світло. Нерухомість дешевше буде?
Нажаль ні.
В понеділок йду приймати 80м в жк старт. Приймання расписано до кінця липня. Випросив 15 хвилин поза чергою. Ціни кусаються.
Славутич як назло підріс, даремно продав, можна було +10 куе.
Напевно, це і було дно.
Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає
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Бетон
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Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:50
Kostia написав:
До чого це дурне питання?
Без мене вже відповіли ) На Суми, ще можна орієнтуватися
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Andrey2512
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Додано: Суб 18 тра, 2024 08:24
Andrey2512 написав:
ще можна орієнтуватися
Краще орієнтуватись на ТЦК, а тоді на ЗСУ!
А що?
20 000 + 100 000 + 70 000 = 190 000грн на місяць!!!
ДВА ЛЯМИ за 1 рік!!!
ДумайТЕ!!!
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Успіх
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Додано: Суб 18 тра, 2024 08:47
Успіх написав: Andrey2512 написав:
ще можна орієнтуватися
Краще орієнтуватись на ТЦК, а тоді на ЗСУ!
А що?
20 000 + 100 000 + 70 000 = 190 000грн на місяць!!!
ДВА ЛЯМИ за 1 рік!!!
ДумайТЕ!!!
Щось народ тих 190 кг/міс не дуже хоче, що бусифікувати доводиться?! 😏
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Bolt
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Додано: Суб 18 тра, 2024 09:06
Успіх написав: Andrey2512 написав:
ще можна орієнтуватися
Краще орієнтуватись на ТЦК, а тоді на ЗСУ!
А що?
20 000 + 100 000 + 70 000 = 190 000грн на місяць!!!
ДВА ЛЯМИ за 1 рік!!!
ДумайТЕ!!!
Успіх вже 4 лями отримав?
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UA
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Додано: Суб 18 тра, 2024 10:14
UA написав:
4 лями
А скільки найменша квартирка в Тетрісі зараз коштує - щоб я знав орієнтир коли звільнятись?😁😁😁
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