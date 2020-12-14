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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 13:31

Kostia так в Одесі теж ціни валяться а попиту нема. Одеса та Харьків у одному списку на захват у травні. Ріелтори у один голос - ринок мертвий.
Romasha
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Та не захоплять орки ані Харків, ані тим більше Одесу. Але панікою можна скористатись. Чи воно того варте і чи це морально - питання риторичне.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 15:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Каким образом вообще они могут захватить портовый город миллионник на ЗАПАДЕ страны???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:30

  Investor_K написав:У Києві знову вимкнули світло. Нерухомість дешевше буде?

Нажаль ні.
В понеділок йду приймати 80м в жк старт. Приймання расписано до кінця липня. Випросив 15 хвилин поза чергою. Ціни кусаються.
Славутич як назло підріс, даремно продав, можна було +10 куе.
Напевно, це і було дно.
Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 17 тра, 2024 19:50

  Kostia написав:До чого це дурне питання?


Без мене вже відповіли ) На Суми, ще можна орієнтуватися
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Суб 18 тра, 2024 12:47

  Andrey2512 написав:
  Kostia написав:До чого це дурне питання?


Без мене вже відповіли ) На Суми, ще можна орієнтуватися

З військової точки зору Львів захопити набагато простіше чим Одесу. Чи ви думаєте що форсувати Дніпро, Південний Буг і дійти до Одеси це буде легко? Чи може десант морський висадиться?
Є хоч один аргумент крім цитування путіна?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 00:24

  Бетон написав:
  Investor_K написав:У Києві знову вимкнули світло. Нерухомість дешевше буде?

Нажаль ні.
В понеділок йду приймати 80м в жк старт. Приймання расписано до кінця липня. Випросив 15 хвилин поза чергою. Ціни кусаються.
Славутич як назло підріс, даремно продав, можна було +10 куе.
Напевно, це і було дно.
Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає


От "морально" до "физически" есть некоторый непростой путь.
Как будете его преодолевать?
rjkz
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 08:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Бетон написав:Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає

Цікаво, де подівся отой Бетон-оптиміст річної давності?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 08:46

За крок до перевороту думок©

  Бетон написав:, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає
Тобто ШТАНГІСТ(спеціально пишу великими буквами) навіть, не розглядає варіант/зовсім не бачить себе в лавах ЗСУ???!




(а тим часом 100500 худощавих/хворобливих гречкосіїв 40-50р+ вже більше двох років на фронті :!: )

Як так?©
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 08:47

  Успіх написав:(а тим часом 100500 худощавих/хворобливих гречкосіїв 40-50р+ вже більше двох років на фронті :!: )
Як так?©


Думай!Те
Кочевник
 
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