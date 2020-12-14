rjkz написав:Бетон написав:
Нажаль ні.
В понеділок йду приймати 80м в жк старт. Приймання расписано до кінця липня. Випросив 15 хвилин поза чергою. Ціни кусаються.
Славутич як назло підріс, даремно продав, можна було +10 куе.
Напевно, це і було дно.
Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає
От "морально" до "физически" есть некоторый непростой путь.
Как будете его преодолевать?
законним шляхом.
я, звісно, не усік чи телеведучий, але папірці теж вмію збирати. жить, так по их правилам, чёрт с ним
оптимизм був, навіть при попаданні шахеда в будинок.
ніякий оптимізм не витримає репресій.
квартиры в варшавском плюс продавались за 2 недели (задаток, процедура е осля занимала месяц)
были заказы, была работа.
но за дело взялась молодая команда