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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11791117921179311794
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 09:14

  rjkz написав:
  Бетон написав:
  Investor_K написав:У Києві знову вимкнули світло. Нерухомість дешевше буде?

Нажаль ні.
В понеділок йду приймати 80м в жк старт. Приймання расписано до кінця липня. Випросив 15 хвилин поза чергою. Ціни кусаються.
Славутич як назло підріс, даремно продав, можна було +10 куе.
Напевно, це і було дно.
Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає


От "морально" до "физически" есть некоторый непростой путь.
Как будете его преодолевать?

законним шляхом.
я, звісно, не усік чи телеведучий, але папірці теж вмію збирати. жить, так по их правилам, чёрт с ним




  BIGor написав:
  Бетон написав:Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає

Цікаво, де подівся отой Бетон-оптиміст річної давності?

оптимизм був, навіть при попаданні шахеда в будинок.
ніякий оптимізм не витримає репресій.

квартиры в варшавском плюс продавались за 2 недели (задаток, процедура е осля занимала месяц)

были заказы, была работа.
но за дело взялась молодая команда
Бетон
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