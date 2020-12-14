RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 11791117921179311794
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 09:14

  rjkz написав:
  Бетон написав:
  Investor_K написав:У Києві знову вимкнули світло. Нерухомість дешевше буде?

Нажаль ні.
В понеділок йду приймати 80м в жк старт. Приймання расписано до кінця липня. Випросив 15 хвилин поза чергою. Ціни кусаються.
Славутич як назло підріс, даремно продав, можна було +10 куе.
Напевно, це і було дно.
Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає


От "морально" до "физически" есть некоторый непростой путь.
Как будете его преодолевать?

законним шляхом.
я, звісно, не усік чи телеведучий, але папірці теж вмію збирати. жить, так по их правилам, чёрт с ним




  BIGor написав:
  Бетон написав:Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає

Цікаво, де подівся отой Бетон-оптиміст річної давності?

оптимизм був, навіть при попаданні шахеда в будинок.
ніякий оптимізм не витримає репресій.

квартиры в варшавском плюс продавались за 2 недели (задаток, процедура е осля занимала месяц)

были заказы, была работа.
но за дело взялась молодая команда
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2700
З нами з: 17.12.22
Подякував: 86 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 10:23

І що тепер далі?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9855
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 897 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 10:36

  Investor_K написав:І що тепер далі?

Переворот
Слуг в коленно-локтевую позу и далее как в фильмах ФРГ про сантехников и Красную Шапочку и Семь гномов
Вы готовы стать нашим Салазаром или Пиночетом?
барабашов
 
Повідомлень: 4072
З нами з: 16.06.15
Подякував: 274 раз.
Подякували: 342 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 11:02

  барабашов написав:
  Investor_K написав:І що тепер далі?

Переворот
Слуг в коленно-локтевую позу и далее как в фильмах ФРГ про сантехников и Красную Шапочку и Семь гномов
Вы готовы стать нашим Салазаром или Пиночетом?

О. Я-я. Зачетная порнушка была. Там Красную шапочку сначала бабушка, потом волк, в потом 7 лесорубов...💪
Bolt
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 09.11.17
Подякував: 16 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 11:07

  Успіх написав:
  Бетон написав:, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає
Тобто ШТАНГІСТ(спеціально пишу великими буквами) навіть, не розглядає варіант/зовсім не бачить себе в лавах ЗСУ???!




(а тим часом 100500 худощавих/хворобливих гречкосіїв 40-50р+ вже більше двох років на фронті :!: )

Як так?©

Штангіст коли прокачував свій біцепс та свій матеріальний добробут у цій країні, то все було добре. А коли біда постукала в двері, то замість того щоб підставити плече країні почав "всепропалити". Може воно й на краще, коли такі люди виїдуть, але головне щоб з іншої країни потім не продовжували істерити. Бо і так зрозуміло, що у нас лихо, в країні війна, але коли здорові (ніби ж то більше 110 кг м'язів) та успішні ніби-то люди починають істерити, а жінки їх мають заспокоювати, то це якось дико виглядає.
І таких все більше стає на цьому форумі. Хлопчики, заспокойтеся, ваше ниття ворога не зупинить і нікому не допоможе. Тримайте свої сопельки при собі.
The_Rebel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 263
З нами з: 01.06.19
Подякував: 15 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 11:08

  барабашов написав:
  Investor_K написав:І що тепер далі?

Переворот
Слуг в коленно-локтевую позу и далее как в фильмах ФРГ про сантехников и Красную Шапочку и Семь гномов
Вы готовы стать нашим Салазаром или Пиночетом?

Слуги втечуть
В коленно-локтевую позу поставлять Микол (з освітою 9 класів) з ТЦК
Не варто розраховувати на Das ist fantastisch
В народу знижений поріг сприйняття насильства.
Флюгегехаймен
UA
 
Повідомлень: 8324
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1842 раз.
Подякували: 2238 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 19 тра, 2024 11:10

  барабашов написав:
  Investor_K написав:І що тепер далі?

Переворот
Слуг в коленно-локтевую позу и далее как в фильмах ФРГ про сантехников и Красную Шапочку и Семь гномов
Вы готовы стать нашим Салазаром или Пиночетом?

Піночет вроді не дуже харашо кончав.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35051
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1581 раз.
Подякували: 2774 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 11791117921179311794
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2479, 2480, 2481
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24803 16579608
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 тра, 2024 12:39
Модератор
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 133, 134, 135
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
1348 5442039
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 кві, 2024 09:10
Frant
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 20:29
3 47433
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 18:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (997)
19.05.2024 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.