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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 19 тра, 2024 09:14
rjkz написав: Бетон написав: Investor_K написав:
У Києві знову вимкнули світло. Нерухомість дешевше буде?
Нажаль ні.
В понеділок йду приймати 80м в жк старт. Приймання расписано до кінця липня. Випросив 15 хвилин поза чергою. Ціни кусаються.
Славутич як назло підріс, даремно продав, можна було +10 куе.
Напевно, це і було дно.
Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні
. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає
От "морально" до "физически" есть некоторый непростой путь.
Как будете его преодолевать?
законним шляхом.
я, звісно, не усік чи телеведучий, але папірці теж вмію збирати. жить, так по их правилам, чёрт с ним
BIGor написав: Бетон написав:
Незважаючи на все це, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає
Цікаво, де подівся отой Бетон-оптиміст річної давності?
оптимизм був, навіть при попаданні шахеда в будинок.
ніякий оптимізм не витримає репресій.
квартиры в варшавском плюс продавались за 2 недели (задаток, процедура е осля занимала месяц)
были заказы, была работа.
но за дело взялась молодая команда
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Додано: Нед 19 тра, 2024 10:23
І що тепер далі?
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Додано: Нед 19 тра, 2024 10:36
Investor_K написав:
І що тепер далі?
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Слуг в коленно-локтевую позу и далее как в фильмах ФРГ про сантехников и Красную Шапочку и Семь гномов
Вы готовы стать нашим Салазаром или Пиночетом?
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:02
барабашов написав: Investor_K написав:
І що тепер далі?
Переворот
Слуг в коленно-локтевую позу и далее как в фильмах ФРГ про сантехников и Красную Шапочку и Семь гномов
Вы готовы стать нашим Салазаром или Пиночетом?
О. Я-я. Зачетная порнушка была. Там Красную шапочку сначала бабушка, потом волк, в потом 7 лесорубов...💪
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:07
Успіх написав: Бетон написав:
, я морально вже в іншій країні. Бізнес поховано, праця всього життя. Мене тут нічого не тримає
Тобто ШТАНГІСТ(спеціально пишу великими буквами) навіть, не розглядає варіант/зовсім не бачить себе в лавах ЗСУ???!
(а тим часом 100500 худощавих/хворобливих гречкосіїв 40-50р+ вже більше двох років на фронті
)
Як так?©
Штангіст коли прокачував свій біцепс та свій матеріальний добробут у цій країні, то все було добре. А коли біда постукала в двері, то замість того щоб підставити плече країні почав "всепропалити". Може воно й на краще, коли такі люди виїдуть, але головне щоб з іншої країни потім не продовжували істерити. Бо і так зрозуміло, що у нас лихо, в країні війна, але коли здорові (ніби ж то більше 110 кг м'язів) та успішні ніби-то люди починають істерити, а жінки їх мають заспокоювати, то це якось дико виглядає.
І таких все більше стає на цьому форумі. Хлопчики, заспокойтеся, ваше ниття ворога не зупинить і нікому не допоможе. Тримайте свої сопельки при собі.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:08
барабашов написав: Investor_K написав:
І що тепер далі?
Переворот
Слуг в коленно-локтевую позу и далее как в фильмах ФРГ про сантехников и Красную Шапочку и Семь гномов
Вы готовы стать нашим Салазаром или Пиночетом?
Слуги втечуть
В коленно-локтевую позу поставлять Микол (з освітою 9 класів) з ТЦК
Не варто розраховувати на Das ist fantastisch
В народу знижений поріг сприйняття насильства.
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Додано: Нед 19 тра, 2024 11:10
барабашов написав: Investor_K написав:
І що тепер далі?
Переворот
Слуг в коленно-локтевую позу и далее как в фильмах ФРГ про сантехников и Красную Шапочку и Семь гномов
Вы готовы стать нашим Салазаром или Пиночетом?
Піночет вроді не дуже харашо кончав.
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